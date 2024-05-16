Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Третий день KazanForum: какие мероприятия запланированы в Казани
В Казани уже третий день проходит XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Главным событием форума сегодня станет ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
На этой встрече участники обсудят справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие. По словам организаторов, мероприятие «призвано стать заметным шагом на пути развития и углубления диалога между светскими и религиозными организациям России и стран исламского мира».
Планируется, что в заседании поучаствует Раис РТ и председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов, зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также главы российских регионов, общественные и политические деятели.
Также в «Казань Экспо» пройдут бизнес-сессии по сотрудничеству России с Ираном, Малайзией, Катаром и многое другое.
Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Подробнее о новинках этого года — в материале «Татар-информа». Полную программу событий на сегодняшний день можно посмотреть на официальном сайте форума.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»