Третий день KazanForum: какие мероприятия запланированы в Казани

В Казани уже третий день проходит XV Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum». Главным событием форума сегодня станет ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».

На этой встрече участники обсудят справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие. По словам организаторов, мероприятие «призвано стать заметным шагом на пути развития и углубления диалога между светскими и религиозными организациям России и стран исламского мира».

Планируется, что в заседании поучаствует Раис РТ и председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов, зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а также главы российских регионов, общественные и политические деятели.

Также в «Казань Экспо» пройдут бизнес-сессии по сотрудничеству России с Ираном, Малайзией, Катаром и многое другое.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Подробнее о новинках этого года — в материале «Татар-информа». Полную программу событий на сегодняшний день можно посмотреть на официальном сайте форума.