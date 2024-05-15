Новое мироустройство, исламский банкинг и шоу поваров: гид по всем дням KazanForum

KazanForum проходит в столице Татарстана ежегодно, начиная с 2009 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Все дни форума будет работать ярмарка-халяль

KazanForum проходит в столице Татарстана ежегодно, начиная с 2009 года. Значимость этого грандиозного мероприятия растет год от года. Форум набирает обороты и вовлекает в свою орбиту все больше участников. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Ключевая тема форума в этом году – «Доверие и сотрудничество». Для участников предусмотрели не только деловую, но и культурную, спортивную и развлекательные программы. Часть мероприятий будет доступна не только для аккредитованных участников, но и для всех желающих.

Мероприятия форума начались уже накануне – в агропромпарке «Казань» открылась выставка Kazan Halal Market — ярмарка халяль-продукции. В ассортименте – 4,5 тыс. различных товаров со всего мира.

На площадке, подготовленной по стандартам «Хяляль», можно приобрести деликатесы из конины, продукцию пчеловодства, бахчевые культуры, целебные травы, чаи, варенья, национальную одежду, косметику, сувениры и товары для дома. Выставка будет работать все дни форума до 19 мая с 8.00 до 19.00. Вход свободный.

Мероприятия форума начались уже накануне – в агропромпарке «Казань» открылась выставка Kazan Halal Market — ярмарка халяль-продукции Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На ярмарке можно купить товары производителей Афганистана, Казахстана, Пакистана, Азербайджана, Киргизии, Турции, Ирана, Шри-Ланки.

Отдельный блок ярмарки – «Татар базары». Здесь представляют продукцию 36 компаний из десяти регионов России – Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Чувашии, а также Кировской, Омской, Пензенской, Нижегородской, Оренбургской областей и Пермского края.

Выставка проектов и сессия Генпрокуратуры

Основная площадка форума – «Казань Экспо». Сегодня утром здесь начинает работу выставка Russia Halal Expo. Страны и регионы РФ презентуют стенды, демонстрирующие инвестиционный потенциал и достижения в области технологий и исламской экономики. Здесь будут представлены международные компании, госкорпорации, крупнейшие банки и финансовые институты. Запланировано участие представителей Азербайджана, Египта, Ирана, Малайзии, Туркменистана, Индонезии, Турции и Кыргызстана

Выставка займет площадь около 30 тыс. кв. метров. Для участников эта площадка – уникальная возможность найти новых деловых партнеров и выйти на новые рынки.

Основная площадка форума – «Казань Экспо». Выставка займет площадь около 30 тыс. кв. метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Генеральная прокуратура РФ проведет совещание на тему «Гарантии экономической безопасности и купирование угроз в условиях расширения бизнес-коммуникаций с исламским миром». В анонсе отмечается, что одной из основных гарантий экономической безопасности является правильное понимание культурных

особенностей и религиозных убеждений исламского мира.

«Это позволяет избежать конфликтов и недопониманий, которые могут возникнуть при взаимодействии с представителями исламской культуры. Кроме того, важно учитывать особенности местного законодательства и норм делового поведения. Для купирования угроз в условиях расширения бизнес-коммуникаций с исламским миром необходимо строить отношения на принципах взаимного уважения, доверия и честности. Важно также учитывать религиозные и культурные особенности партнеров из исламского мира, чтобы избежать возможных

конфликтов», – говорится в информации.

Все это и планируется обсудить на сессии. Запланировано участие заместителя Генерального прокурора России Петра Городова, представителей Саудовской Аравии, Азербайджана, Казахстана, Египта и других.

В этот день откроются форумы молодых дипломатов и предпринимателей стран организации исламского сотрудничества (ОИС).

Планируется проведение бизнес-сессий, в частности «Россия – Узбекистан» и «Россия – Афганистан».

Участники обсудят сотрудничество со странами ОИС в сферах туризма, промышенности, цифрового развития, фармацевтики, торговли.

Также в этот день откроется международный форум торгово-промышленных палат. Участники обменяются опытом и лучшими практиками.

В ледовом Дворце спорта «Татнефть-Арена» вечером 15 мая пройдут хоккейные матчи Организации развития хоккея исламских стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исламский хоккей и шоу поваров

В ледовом Дворце спорта «Татнефть-Арена» вечером 15 мая пройдут хоккейные матчи Организации развития хоккея исламских стран. Это Второй Международный турнир по хоккею среди исламских стран. Участие в нем принимают 8 команд и 140 спортсменов из 10 государств. Вход для болельщиков свободный.

Также в рамках KazanForum сегодня начинается международный турнир молодых поваров исламских стран им. Юнуса Ахметзянова. В нем примут участие более 15 стран участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС). Свои сеты они представят в финале, который продлится до 17 мая в «Казань Экспо».

В рамках KazanForum пройдет международный турнир молодых поваров исламских стран им. Юнуса Ахметзянова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Каждый гость площадки KazanForum сможет продегустировать блюда национальной кухни стран исламского содружества. Гильдия поваров 16 мая покажет шоу и мастер-класс по изготовления татарской выпечки.

Жители и гости Казани, не участвующие в форуме, смогут попробовать марокканскую, казахскую, узбекскую, азербайджанскую, русскую, татарскую, малазийскую и кыргызскую кухню 18 и 19 мая 2024 года. Вход будет свободным.

Главное событие третьего дня форума – 16 мая – ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На форуме обсудят новое мироустройство

Главное событие третьего дня форума – 16 мая – ежегодное заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир». Участники встречи обсудят справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие.

«На заседании группы планируется обсуждение новых возможностей взаимодействия Российской Федерации с мусульманскими странами в условиях стремительно меняющейся политической ситуации в мире, а также ряда актуальных тем международной повестки дня и новых вызовов на международном уровне, которые потребуют согласованного и взвешенного подхода при принятии решений по формированию справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития», – говорится в анонсе.

Организаторы отмечают, что мероприятие «призвано стать заметным шагом на пути развития и углубления диалога между светскими и религиозными организациям России и стран исламского мира».

Планируется участие Раиса Республики Татарстан и председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Минниханова, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, а также глав российских регионов, общественных и политических деятелей.

На основной площадке форума в «Казань Экспо» в этот день пройдут бизнес-сессии по сотрудничеству России с Ираном, Малайзией, Катаром и другие.

Финальным мероприятием станет пленарное заседание форума Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исламский банкинг, транспортные коридоры и итоги форума

Насыщенным будет четвертый день форума – 17 мая.

Банк России и Совет Федерации проведут сессию о партнерском финансировании. Как известно, Татарстан в числе регионов, где с прошлого года в пилотном режиме действует проект по массовому распространению инструментов исламского банкинга.

На сессии обсудят первые итоги эксперимента. Оценку дадут представители ЦБ, в числе которых первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, а также заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, а также непосредственные участники проекта – банки и финансовые организации.

Минтранс России проведет совещание по развитию международных транспортных коридоров, проходящих через страны Азии и Ближнего Востока. Особое внимание будет уделено коридору «Север – Юг». Его общая протяженность от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Бомбей) – 7,2 тыс. км. Он создается для обеспечения транзитных грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию через Каспийское море. Участники обсудят что уже сделано и что предстоит сделать. Причем оценку даст вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который курирует дорожное строительство в России.

Финальным мероприятием станет пленарное заседание форума. Тема обозначена как «Финансовая и логистическая инфраструктура России и стран ОИС». Здесь подведут итоги работы форума, обсудят совместные

достижения России и стран ОИС в торгово-экономической, научно-технической, образовательной,

промышленной, производственной, туристической, культурной, спортивной сферах, сферах здравоохранения

и информационных технологий, исламских финансов. Также будут определены планы и

перспективы развития отношений между Россией и странами ОИС.

18 мая состоится Фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Показ мод и «Изге Болгар жыены»

На 18 мая запланирован Форум татарских религиозных деятелей.

Вечером в тот же день состоится Фестиваль благопристойной моды Modest Fashion Day. Свои коллекции представлят дизайнеры из России, Египта, Индонезии, Малайзии, ОАЭ, Сенегала, Франции, а также стран СНГ.

Заключительный день форума – 19 мая пройдет в Болгаре, где состоится праздник «Изге Болгар жыены», посвященный официальному принятию ислама Волжской Булгарией. Участие в нем, как ожидается, примут не менее 20 тыс. человек.

Заключительный день форума – 19 мая пройдет в Болгаре, где состоится праздник «Изге Болгар жыены» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Центральным событием станет коллективный намаз «Өйлә». Весь день будут работать выставки, пройдут состязания көрәш и праздничный концерт с участием звезд татарской эстрады.

Также здесь разыграют три путевки в хадж на двоих. Такое произойдет впервые. Одно из условий для участия – подать заявку могут только семейные пары, это будет символичным в Год семьи, который проходит в России.

Всего в программе KazanForum в этом году 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. С подробной программой можно ознакомиться на сайте форума.