Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Треть заявок на гранты Татарстана подали НКО из других регионов России
В этом году на гранатовый конкурс для социально ориентированных НКО треть заявок пришли из других регионов России. Проекты направлены на сохранение татарского языка и национальной культуры, сообщила директор АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке СО НКО» Зульфия Сафина на пресс-конференции в «Татар-информе».
«По двум номинациям, направленным на сохранение татарского языка, национальной культуры, развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников, уже поступило 20 заявок из 20 регионов страны. Это потрясающие проекты, направленные на сохранение языка и культуры», – рассказала Сафина в беседе с корреспондентом «Татар-информа».
Всего с 20 июня на конкурс подано 64 заявки от НКО из 24 муниципальных образований Татарстана. Пятая часть из них подана по новому направлению «Поддержка семей участников специальной военной операции» – это новая номинация, введенная в этом году.
«Наибольшее количество заявок от НКО Татарстана поступило по направлению „социальное обслуживание населения“, на втором месте по популярности — „работа с семьями“ и на третьем — „охрана здоровья“. В этом году районы республики демонстрируют высокую активность», — добавила Сафина.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане стартовал конкурс по предоставлению грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества. Его общий фонд превышает 106 млн рублей. Максимальная сумма одного гранта – 3 млн рублей, получить поддержку НКО Татарстана смогут в будущем году.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»