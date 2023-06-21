Татарстан выделит гранты на соцпроекты по поддержке семей участников СВО

Новая номинация «Поддержка семей участников СВО и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации» появилась в этом году в конкурсе грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества. О введении новой номинации на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказал зампред Общественной палаты РТ Тимур Кадыров.

«В этом году на конкурсе представлена 21 номинация, в том числе появилась одна новая номинация по инициативе общественных организаций. Это „Поддержка семей участников СВО и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации“. Заявки по этому направлению уже поступают. Некоммерческий сектор и гражданское общество трепетно относятся к вопросу поддержки семей участников специальной военной операции, хотят им помогать, поэтому конкурсная комиссия пошла навстречу», — сообщил Кадыров.

Общий фонд конкурса на предоставление грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества в этом году составляет более 106 млн рублей. НКО могут подать заявку на грант в размере до 500 тыс. рублей, до 1 млн рублей и до 3 млн рублей.

«Это не денежная премия, а средства на реализацию социально значимого проекта. Проекты победителей будут реализованы уже в следующем году», – подчеркнул Кадыров.

Подать заявку на новую номинацию могут некоммерческие организации, которые хотят помочь семьям участников специальной военной операции или частично мобилизованным.

Помощь семьям мобилизованных сегодня для многих некоммерческих организаций из Татарстана имеет особое значение, отметила директор автономной некоммерческой организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке СО НКО» Зульфия Сафина.

«Этим семьям нужна психологическая поддержка. С детьми из этих семей могут работать социальные педагоги, возможно проведение мастер-классов. Речь идет о конкретных формах адресной поддержки семей на территории муниципалитетов», – пояснила она.

В качестве примера Сафина привела мероприятия для сыновей участников специальной военной операции, которые проводят мужчины – представители некоммерческого сектора. Это могут быть фестивали, конкурсы или спортивные соревнования.

В беседе с корреспондентом «Татар-информа» Сафина добавила, что с 20 июня на конкурс поступило уже 64 заявки от НКО из 24 муниципальных образований Татарстана. Пятая часть из них подана по новому направлению и направлена на поддержку семей участников специальной военной операции.

«Мы ожидаем большую активность от участников по новой номинации, это весьма актуальное направление», – подчеркнула эксперт.

Заявки на конкурс принимаются с 9 июня по 23 июля 2023 года. Победители будут определены в октябре 2023 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане стартовал конкурс по предоставлению грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества.В прошлом году на участие в борьбе за гранты пришло 420 заявок, авторы 230 из них были признаны победителями,