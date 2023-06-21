Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На грантовый конкурс для социально ориентированных НКО Татарстана направят 106 млн рублей
В Татарстане стартовал конкурс по предоставлению грантов Республики Татарстан на развитие гражданского общества. Его общий фонд превышает 106 млн рублей. Максимальная сумма одного гранта – 3 млн рублей, получить поддержку НКО Татарстана смогут в будущем году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала директор АНО организации «Республиканский ресурсный центр по поддержке СО НКО» Зульфия Сафина.
«Этот конкурс второй, он проводится при поддержке Фонда президентских грантов и серьезном финансовом сопровождении – более 106 млн рублей. В положении о конкурсе есть 21 направление», – добавила она.
Для некоммерческого сектора республики это самый ожидаемый конкурс, отметил зампред Общественной палаты РТ Тимур Кадыров.
«Прошло более десяти дней, и уже подано около ста заявок. По двум номинациям „Развитие татарской национальной культуры“ и „Проекты, направленные на развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников“ могут подаваться заявки от НКО из других регионов. Поступило 20 заявок из 20 регионов»», — отметил Кадыров.
Он напомнил, что в республике работают более 6 тыс. некоммерческих организаций, поэтому организаторы конкурса ожидают большое число заявок.
В прошлом году на участие в борьбе за гранты пришло 420 заявок, авторы 230 из них были признаны победителями, напомнила Сафина. По ее словам, в конкурсе активно участвовали все муниципальные образования Татарстана.
Финансовое сопровождение НКО могут получить в трех возможных категориях.
Она рассказала о трех возможных категориях финансового сопровождения проектов. «НКО могут подать заявку на грант в размере до 500 тыс. рублей, до 1 млн рублей и до 3 млн рублей», – пояснила спикер.
Сбор заявок проводится с 9 июня по 23 июля 2023 года. Заявки принимаются на портале Грантытатарстана.рф по таким направлениям, как социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение исторической памяти, поддержка проектов в области культуры и искусства и другим.
Победителей конкурса назовут в октябре 2023 года.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»