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Татьяна Тарасова поздравила Алину Загитову с победой в рейтинге «Миллиард.Татар»
Известный советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила фигуристку Алину Загитову со званием «Татарка года», которое она получила в голосовании «Миллиард.Татар». В редакции интернет-издания сообщили, что победу в рейтинге спортсменке принес проект школы фигурного катания, которая будет построена в Казани.
«Прекрасное дело – открытие школы. Радостно, что это будет школа олимпийской чемпионки. Будем надеяться, что Казань станет еще одной столицей фигурного катания в нашей стране. Также будем надеяться, что Алина будет там работать и преподавать. У этой девочки все получится!» – сказала Тарасова.
Загитова также одержала победу в номинации «Татары года. Народный выбор» (победитель финального голосования). А за ее проект школы фигурного катания проголосовало более 32 тыс. человек. Фотографии двух дипломов конкурса, организованного сайтом «Миллиард.Татар», чемпионка разместила у себя в Telegram-канале. Редакция также поздравила фигуристку с победой и пожелала ей «дальнейших успехов в будущих проектах» и «важной роли в популяризации татарской культуры».
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