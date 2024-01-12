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Общество 12 января 2024 14:04

Алина Загитова порадовалась победе в конкурсе сайта «Миллиард.Татар»

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Алина Загитова порадовалась победе в конкурсе сайта «Миллиард.Татар»
Фото: t.me/azagitova_official/

Фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале разместила фотографии двух дипломов конкурса, организованного сайтом «Миллиард.Татар».

Спортсменка одержала победу в двух номинациях: «Татары года. Народный выбор» (победитель финального голосования) и «Татарка года» (за проект школы фигурного катания в Казани).

Церемония награждения победителей конкурса «Татары 2023 года» прошла 20 декабря. Загитова прибыть на него не смогла, но попросила прислать ей дипломы. После торжественной церемонии дипломы с сувенирами отправились в Москву, в Центр фигурного катания Этери Тутберидзе, отмечает издание.

Запись в канале Загитовой с фотографиями дипломов вызвала положительную реакцию публики, собрав почти 9 тыс. лайков (в том числе свыше 8 тыс. «сердечек») и почти 300 комментариев.

Редакция «Миллиарда.Татар» поздравила Алину Загитову с победой и пожелала ей «дальнейших успехов в будущих проектах» и «важной роли в популяризации татарской культуры».

#алина загитова
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