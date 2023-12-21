Алина Загитова стала победительницей в народном голосовании «Татары года»

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей в номинации «Народный выбор» рейтинга «Татары года». Об этом пишет издание «Миллиард.Татар».

Финальное голосование стартовало 15 декабря. За четыре дня жаркой борьбы определилось два фаворита – это фигуристка и музыкант, блогер Раиль Арсланов.

В результате Алина Загитова набрала 28 472 голоса (в телеграм-канале издания за нее проголосовали 27 588 человек, во «ВКонтакте» – 873), а Раиль Арсланов – 27 948 (его выбрали 27 892 и 56 человек соответственно).