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Алина Загитова стала победительницей в народном голосовании «Татары года»
Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала победительницей в номинации «Народный выбор» рейтинга «Татары года». Об этом пишет издание «Миллиард.Татар».
Финальное голосование стартовало 15 декабря. За четыре дня жаркой борьбы определилось два фаворита – это фигуристка и музыкант, блогер Раиль Арсланов.
В результате Алина Загитова набрала 28 472 голоса (в телеграм-канале издания за нее проголосовали 27 588 человек, во «ВКонтакте» – 873), а Раиль Арсланов – 27 948 (его выбрали 27 892 и 56 человек соответственно).
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