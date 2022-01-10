Тренер «Сочи» Назаров назвал остановку КХЛ из-за коронавируса полным бредом

Категорически против остановки регулярного чемпионата КХЛ из-за коронавируса высказался главный тренер ХК «Сочи» и бывший тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров.

В качестве аргумента специалист назвал тот факт, что все команды лиги находятся в одинаковых условиях, а факты заражения коронавирусом выявлены лишь у отдельных клубов.

«В команде "Сочи" никаких проблем нет. Вообще же все команды лиги находятся в равных условиях. Считаю, что останавливать регулярный чемпионат КХЛ – полный бред. Если кто-то не соблюдает санитарные правила, не может найти хоккеистов в фарм-клубах и в молодежных командах – то это их проблемы, наказывайте эти клубы. Но почему должны страдать все остальные?

Другие команды хотят играть в хоккей, нельзя им запрещать делать это. У нас и так много проблем, а мы вдобавок ко всему пытаемся задушить свой хоккей и свою лигу. Сейчас нужно доигрывать регулярный чемпионат, постепенно готовиться к плей-офф и битве за Кубок Гагарина. Например, у нас, в раздевалке "Сочи", по четыре раза в день моют полы, раковины и унитазы. Стерильная чистота! Все продезинфицировано», – приводит слова Назарова «Чемпионат».

Ранее КХЛ отменила три матча из-за вспышки коронавируса в рижском «Динамо» и не исключила, что чемпионат может быть приостановлен.