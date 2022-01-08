КХЛ может остановить чемпионат из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги дало понять, что может приостановить регулярный сезон из-за коронавируса Covid-19.

Пресс-служба лиги отмечает разницу между ситуацией начала 2020 года, когда был остановлен розыгрыш Кубка Гагарина, и нынешней.

«В отличие от ситуации в сезоне 2020/2021 сейчас наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно», — констатируют в КХЛ.

Главная задача — не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге. Соответственно, «будут проводиться игры тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остается стабильной». С конца прошлого года уже не один матч регулярного чемпионата был перенесен из-за вспышки коронавируса в том или ином клубе.

При этом КХЛ анонсировала различные варианты разрешения ситуации. «Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков», — подчеркнули в пресс-службе.

Окончательное решение лига примет на следующей неделе. «КХЛ планирует вынести решение на следующей неделе, после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании. Главная цель всех вариантов — сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя», — уточнили в спортивной организации.

Во вторник, 11 января, казанский «Ак Барс» должен сыграть в Санкт-Петербурге со СКА, чей ближайший матч с ЦСКА перенесен из-за пандемии.