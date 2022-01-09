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Спорт
9 января 2022  13:34
Артур Халилуллов

КХЛ отменила три матча из-за вспышки коронавируса в рижском «Динамо»

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Континентальная хоккейная лига официально объявила об отмене трех матче регулярного чемпионата из-за вспышки заболевания коронавирусом игроков и тренерского штаба в рижском «Динамо».

Сообщается, что наличие коронавирусной инфекции диагностировано у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей «Динамо».

«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи №581 «Динамо» Рига — «Динамо» Минск, №614 «Металлург» - «Динамо» Рига и №591 «Автомобилист» - «Динамо» Рига, запланированные на 12, 15 и 17 января соответственно», - сообщает пресс-служба КХЛ.

Также сообщается, что решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно.

Ранее КХЛ не исключила, что чемпионат может быть приостановлен.

#хоккей #коронавирус #кхл
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