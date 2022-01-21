Тренер Плющев высказался о коронавирусе наставника олимпийской сборной России по хоккею

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир высказал опасения в связи с заболеванием наставника олимпийской сборной России по хоккею Алексея Жамнова. Напомним, что специалист сдал положительный тест на коронавирус, и его могут заменить в национальной команде Сергей Федоров, Олег Знарок или Роман Ротенберг.

«Меня беспокоит, что такие же проблемы вокруг сборной. Открывается главный сбор четырехлетия - и мы узнаем, что главный тренер заболевает как раз к его старту. А затем в интервью одного из многочисленных советников штаба говорится о том, что к новой вспышке вируса в национальной команде пока не готовы.

Так в нынешние времена эта угроза - самая реальная, к ней в первую очередь нужно быть готовым. Получается, теперь уже на уровне сборной нам грозит повторение истории КХЛ, которой все советовали готовить сани летом и которая, по сути, сама сорвала свой сезон», - цитирует Плющева russia-hockey.ru.

Ранее ИА «Татар-информ» публиковало большой материал о коронавирусе у Алексея Жамнова и вероятных кандидатах на его пост. При подтвержденном заболевании, специалист может быть не допущен в Пекин, в соответствии с китайскими антикоронавирусными нормами.