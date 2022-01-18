Федоров, Знарок или Ротенберг могут заменить Жамнова на посту наставника сборной России

Как стало известно ИА «Татар-информ», Сергей Федоров, Роман Ротенберг или Олег Знарок могут заменить Алексея Жамнова на посту главного тренера олимпийской сборной России на Олимпиаде в Пекине.

По данным наших источников, окончательное решение будет принято в ближайшие дни, в соответствии с результатами тестов на коронавирус у Алексея Жамнова. При подтвержденном заболевании, специалист может быть не допущен в Пекин, в соответствии с китайскими антикоронавирусными нормами.

Напомним, что пресс-служба ФХР (Федерация хоккея России) подтвердила положительный тест на коронавирус у главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова.