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Ру Тат
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Спорт
18 января 2022  14:14
Артур Халилуллов

Федоров, Знарок или Ротенберг могут заменить Жамнова на посту наставника сборной России

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Как стало известно ИА «Татар-информ», Сергей Федоров, Роман Ротенберг или Олег Знарок могут заменить Алексея Жамнова на посту главного тренера олимпийской сборной России на Олимпиаде в Пекине.

По данным наших источников, окончательное решение будет принято в ближайшие дни, в соответствии с результатами тестов на коронавирус у Алексея Жамнова. При подтвержденном заболевании, специалист может быть не допущен в Пекин, в соответствии с китайскими антикоронавирусными нормами.

Напомним, что пресс-служба ФХР (Федерация хоккея России) подтвердила положительный тест на коронавирус у главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова.

#коронавирус #олимпиада в Пекине #сборная россии по хоккею
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