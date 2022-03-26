Тренер Крикунов призвал Россию выйти из IIHF и развивать КХЛ без оглядки на сборную

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов призвал заняться усилением КХЛ без оглядки на национальную команду в условиях санкций против российского хоккея со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).

«России в такой ситуации надо подумать об ответных шагах. Самое простое — сделать лигу наподобие НХЛ у себя в стране и заняться массовым развитием хоккея. А из IIHF просто выйти, и пусть они там что хотят, то и делают, но уже без нас. А мы будем думать — посылать нам игроков из своей лиги на международные турниры или не стоит.

Нас от чемпионатов мира отстраняют, даже из Евротура сборную России убрали. Терять-то уже нечего. Но из всего надо плюсы извлекать. Не будет пауз на Евротур — будем больше играть во внутреннем чемпионате. Можно делать его более сильным, без оглядок на сборную. Потому что на Западе все время будут теперь что-то против нас выдумывать — ни одно, так другое. С такими партнерами сотрудничать просто смысла никакого нет. Себе дороже выйдет», - цитирует Крикунова «Матч-ТВ».

Ранее Крикунов в интервью «Татар-информу» поделился своими мыслями о будущем КХЛ без легионеров. Также он объяснил причины неудачной работы Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе».