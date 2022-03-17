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Спорт
17 марта 2022  20:34
Артур Халилуллов

Крикунов: «Богатые клубы скупят хороших россиян, как всегда было. Наш хоккей не умрет»

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Бывший главный тренер казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» Владимир Крикунов в интервью «Татар-информу» поделился своими мыслями о будущем КХЛ без легионеров.

«Да ничего не будет. Богатые клубы скупят хороших россиян, как это всегда было. Другим придется растить, воспитывать своих ребят. Ничего страшного не случится. Хоккей наш не умрет», - заявил Крикунов нашему изданию.

Также он заявил, что отлучение сборной России по хоккею от международных соревнований, как и отъезд легионеров, долго не продлятся.

«Я думаю, это ненадолго, как и отъезд легионеров. В скором времени все должно наладиться. Вряд ли нас надолго отлучат от соревнований, оставят без хоккея, скоро все вернется на свои места», - считает Крикунов.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полную версию интервью с Владимиром Крикуновым.

#Владимир Крикунов #кхл #санкции Запада
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