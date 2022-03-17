Владимир Крикунов: «Димка Квартальнов был хорошим игроком, а его команды роботы какие-то»

Один из самых авторитетных российских хоккейных тренеров Владимир Крикунов, не раз возглавлявший «Ак Барс» и «Нефтехимик», в интервью спортивной редакции «Татар-информа» поделился мнением о ситуации в КХЛ и причинах провала Дмитрия Квартальнова в «Ак Барсе».

Владимир Крикунов: «Богатые клубы скупят хороших россиян, как это всегда было. Другим придется растить, воспитывать своих ребят»

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Ничего страшного не случится. Хоккей наш не умрет

– На ходе нынешнего плей-офф КХЛ сказался уход многих легионеров, зачастую ключевых, как в «Салавате Юлаеве»?

– Да незаметно. Вот про Уфу думал, что они провалятся. А в итоге нормально играют. Помнится, когда главой ФХР был Александр Стеблин, проводилась кампания за доминирование российских вратарей в нашем чемпионате, за голкиперов-легионеров клубов приходилось платить. И что? Сразу появилось у нас столько талантливых вратарей, многие из которых сейчас играют в НХЛ.

– Если ситуация с легионерами продлится, то каково будет нашим клубам НХЛ, прежде всего грандам, привыкшим постоянно закупать иностранных звезд?

– Да ничего не будет. Богатые клубы скупят хороших россиян, как это всегда было. Другим придется растить, воспитывать своих ребят. Ничего страшного не случится. Хоккей наш не умрет.

«Не могу понять, в чем дело. Самому интересно, Квартальнов сам-то был забивающим» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– В чем именно, на ваш взгляд, «Авангард» превзошел в нынешнем Кубке Гагарина «Ак Барс»?

– Все время удивляюсь – Димка Квартальнов был хорошим игроком, а его команды, которые он тренирует, не играют в нормальный хоккей, роботы какие-то, тяжело забивают, не играющие. Не могу понять, в чем дело. Самому интересно, Квартальнов сам-то был забивающим. Помню в разгар нынешнего сезона, смотрю игру «Ак Барса» – Артем Галимов, центральный нападающий, Дмитрий Воронков, центральный. Вопрос – зачем таких пацанов, им 20-21 год, ставят центральными, что вы делаете? Они еще не могут игру вести, не состоялись как лидеры. Потом вышли другие ребята в центре, травмы были, но в игре ничего не изменилось. По столичному «Динамо», который тренировал в прошлом сезоне, хорошо знаю возможности Даниила Тарасова и Дмитрия Кагарлицкого, оба играющие, но и они не помогли.

Андрей Разин сделал хорошую команду в Череповце

– Другая ваша бывшая команда, нижнекамский «Нефтехимик», 0-4 в серии уступила «Трактору», проигрывая лишь в одну шайбу. Закономерный исход?

– Нынешних лидеров «Нефтехимика» – Павла Порядина, Марата Хайруллина, еще я собирал в команду. Они тогда в МХЛ в «Реакторе» второе место заняли. Они подросли, возмужали, стали хорошими мастерами. Думаю, могли разок «Трактор» зацепить. Челябинцы все же были сильнее. Анвар Гатиятуллин пришел в «Трактор», укрепил состав, бюджет ему приличный дали, хорошие легионеры – чех Лукаш Седлак, канадец Ник Бэйлен, финн Тему Пулккинен, они еще поборются в Кубке Гагарина. Заруба будет и в областной дуэли в полуфинале Востока: «Магнитка» – «Авангард».

«Нынешних лидеров “Нефтехимика” – Павла Порядина, Марата Хайруллина (на фото), еще я собирал в команду» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– Еще одна ваша недавняя команда, столичное «Динамо», с трудом, лишь в седьмом матче вырвало победу в серии с «Северсталью». Не удивились?

– Андрей Разин сделал хорошую команду в Череповце. Два-три года работы с командой, когда тебе позволяют строительство команды, результат всегда приходит. Это как раз про Разина. Все закономерно, хорошие лидеры в «Северстали», нет лишних. Сыгранная команда, дисциплинированная, слаженный коллектив. Вот вам и результат. Вот они и побились с «Динамо», которое с большим трудом победило в серии.

– Как, по-вашему, может повлиять на российский хоккей отлучение нашей сборной от чемпионата мира, массовый уход легионеров из клубов КХЛ?

– Я думаю, это ненадолго, как и отъезд легионеров. В скором времени все должно наладиться. Вряд ли нас надолго отлучат от соревнований, оставят без хоккея, скоро все вернется на свои места.

«Два-три года работы с командой, когда тебе позволяют строительство команды, результат всегда приходит. Это как раз про Разина» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Йокерит» и «Динамо» сами не хотели уходить их КХЛ. За них это решили политики

– А как может отразиться уход финского «Йокерита» и рижского «Динамо» на их судьбе в КХЛ?

– Вот это может быть надолго, даже навсегда. Даже несмотря на то, что обе команды существовали на российские деньги. Кто им еще даст? Но есть и другая важная деталь: «Йокерит» и «Динамо» сами не хотели уходить их КХЛ. За них это решили политики, продавившие такое решение. Ребята хотели играть, а сейчас им приходится искать работу в самых разных странах Европы. Вот они и разъехались по разным странам.

– А вы как главный тренер рижского «Динамо» где находились в момент решения клуба покинуть КХЛ?

– Дома, в Москве. 23 февраля вечером прилетел. А 24-го началось…

«Ребята хотели играть, а сейчас им приходится искать работу в самых разных странах Европы» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– Работая в Риге, не сталкивались с русофобией?

– Нет, ничего подобного не было. Все было спокойно.

– У вас осталась квартира в Риге со времен СССР, когда сами играли защитником в рижском «Динамо»?

– Да, осталась. Продолжая тему, могу сказать, что сейчас на Украине у меня немало знакомых, застрявших там из-за конфликта. Например, Олег Микульчик, игравший у меня в «Нефтехимике» (2002-2003), а потом там же, в Нижнекамске, входивший в мой тренерский штаб (2014-2016). Он урожденный белорус, гражданин России, но сейчас находится на Украине. Никак не может оттуда уехать. Но, по его словам, его никто не трогает, нормальное отношение.

Финны пусть спасибо скажут КХЛ, где играли 75 процентов состава их олимпийской сборной

– Вернемся к хоккею. Серебро сборной России на Олимпиаде в Пекине в отсутствие игроков из НХЛ – это реальный уровень нашей национальной команды?

– Мы должны были выигрывать. Но с учетом дебюта Алексея Жамнова на посту наставника сборной это несомненный успех с первого захода тренера. С точки зрения репутации нашего хоккея это, конечно, не очень. Нельзя не признать, что финны явно были сильнее нас в финале. Тактически переиграли нас. Пускай спасибо скажут КХЛ, где играли 75 процентов состава сборной Финляндии.

«Мне интересна работа Сергея Федорова в ЦСКА. Думал, что после его отъезда на Олимпиаду у команды появятся проблемы, так ведь нет!» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– Чья работа из тренеров нового поколения вам импонирует?

– Мне интересна работа Сергея Федорова в ЦСКА. Думал, что после его отъезда на Олимпиаду у команды появятся проблемы, так ведь нет! Значит, помощники хорошо сработали в его отсутствии. 4-0 в серии вынесли «Локомотив». Очень уверенно играл ЦСКА, думал, им будет потяжелее, да и сама игра понравилась. Хотя по сезону не было такой слаженной игры. Но посмотрим, как они сыграют в полуфинале Запада с земляками из «Динамо». Повторюсь, пускай у Федорова не было тренерского опыта до нынешнего сезона, зато помощники у него очень опытные и знающие, работящие.

Будет предложение – рассмотрю, благо здоровье позволяет, 72 года в апреле будет

– Раньше вы говорили, что все, хватит, наработался, заканчиваю тренерскую карьеру. Но продолжаете работать. Будет предложение – примете очередную команду?

– Будет предложение – рассмотрю, благо здоровье позволяет, 72 года в апреле будет. Помнится, свое 50-летие в Казани отмечал, уже нет того ресторана «Акчарлак». Говорят, на его месте до сих пор ничего не построили.

«Вряд ли нас надолго отлучат от соревнований, оставят без хоккея, скоро все вернется на свои места» Фото: © официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– За свою долгую карьеру вы возглавляли 10 клубов, четыре сборные (России, Казахстана, Словении, Белоруссии). Наверняка везде оставили частичку своей души, продолжаете следить за кем-нибудь?

– Особо не переживаю, но смотрю за Казахстаном, там у меня остались в обслуге знакомые ребята. А из игроков – нападающий Роман Старченко и защитник Роман Савченко. Все равно смотрю, даже Словению, и там есть знакомые ребята. Играет в НХЛ Иржи Копитар, его отец играл у меня.

– При столь обширной географии работы не могу не спросить: помимо дома в Подмосковье и квартиры в Риге есть другая недвижимость?

– Есть. В Хорватии на острове Паг. Любил там отдыхать, пока пандемия коронавируса не грянула. Не могу пока туда поехать. Года три там не был. Хорваты очень внимательно и давно заботятся о своей природе, экологии, не позволяют строить на морском побережье ничего, кроме гостиниц.

– А вы знаете, как вас за глаза величают хоккеисты?

– Нет, и как, любопытно?

– Мужик.

– Не слышал. Но так меня называли, когда сам играл.

Зарплата тренера всегда ниже, чем у игроков

– Размер тренерских контрактов в КХЛ сильно разнится в зависимости от клуба, и он всегда ниже, чем у хоккеистов?

– Всегда ниже, чем у игроков. А в разных клубах разница приличная. В топ-клубах, конечно, повыше контракт, чем, скажем, в Нижнекамске. В Риге у меня был контракт всего на два месяца, не успел толком поработать, отработал 11 матчей, и чемпионат КХЛ остановили. А потом и клуб вышел из КХЛ.

«В Риге у меня был контракт всего на два месяца, не успел толком поработать, отработал 11 матчей, и чемпионат КХЛ остановили» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

– У вас два сына и оба не в хоккее?

– Да, так получилось. Старший дайвингом занимается. У него были свои клубы в Доминикане, Черногории и на Мальдивах. Но пандемия все прикрыла. Он живет в Риге, гражданин Латвии, строит маленький заводик по производству алкоголя, перцовку делает, мини-производство. Сам попробовал – бомба! Планирует и виски выпускать, но надо еще построить. Еще не достроил, сложности с поставками материалов из-под Пскова. Железо везут, пробки жуткие, хотя всего-то 200 километров. Зато внука Костю мне подарил, в Риге с отцом живет, пять лет ему. А младший в Москве недвижимостью занимается.

– Сколько лет по динамовской линии играли и тренировали?

– Майором закончил службу, но до пенсии не дослужился. Обычная гражданская пенсия, 16 000 рублей. Ни копейки не добавили. Вон и Ивана Кривоносова, моего многолетнего помощника, было 12 000, сейчас больше 20 000. Причем получаю ее в Латвии, размер не пересматривается, так получилось в силу соответствующего соглашения, это примерно 150 евро. Московская пенсия была бы больше.