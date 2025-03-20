Тренер команды победителей из Татарстана рассказал о подготовке к олимпиаде «Софиум»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лидером по числу победителей Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» стал в 2025 году Татарстан. С каждым годом количество финалистов от нашего региона становится больше.

Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня студент 3 курса факультета права Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (Москва), тренер сборных Татарстана по двум учебным дисциплинам Раис Шакуров.

«Ежегодно растет число победителей и призеров Всероссийской олимпиады "Софиум" из Татарстана. Если в 2022 году из трех участников от региона было два призера и ни одного победителя, то в 2023 году из четырех участников были выбраны три победителя, а в 2024 году – три победителя и два призера. В этом году все четыре участника из Татарстана признаны победителями», – рассказал он.

Раис Шакуров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Шакуров – уроженец Набережных Челнов, участвовал во Всероссийской олимпиаде «Софиум» в 11 классе, стал призером на федеральном этапе.

«Олимпиадный центр предложил мне принимать участие в подготовке ребят помладше. С 2022 года я провожу осенние тренировочные сборы, участвую на региональном этапе в проверке работ», – пояснил он.

Участники олимпиады «Софиум» в 2025 году прошли два этапа – региональный и федеральный. Региональный этап состоял из двух туров – очного, где школьники писали эссе и решали правовые задачи, и заочного в форме тестирования. Нужно было ответить на 30 сложных вопросов всего за 30 минут.

В этом году победителями Всероссийской олимпиады «Софиум» стали ученица 10 класса лицея №78 Набережных Челнов Валерия Гусева, учащаяся 11 класса полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – Алабуга» Виктория Ермошкина, ученица 10 класса Тетюшской средней общеобразовательной школы №1 Марина Кузнецова и учащаяся 11 класса лицея №33 Нижнекамского района Эвелина Петрова. Раис Шакуров рассказал, как готовил будущих победителей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы решали задания из олимпиад прошлых лет – тестовые вопросы и правовые задачи, разбирались в тонкостях избирательного права. Занятия проходили в онлайн-формате. Перед финалом в Москве мы встречались очно», – пояснил он.

По мнению Шакурова, молодым людям важно изучать избирательное право, потому что от этого зависит будущее развитие страны. Выборы должны проходить легитимно, гласно и открыто, заключил он.