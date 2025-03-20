«Не спали ночами»: в финал олимпиады «Софиум» вышли четыре школьницы из РТ

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

С победителями шестого сезона Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» из Татарстана встретился сегодня председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Встреча прошла в Казани, в здании ЦИКа.

«Я даже не мог мечтать о таком результате. Во-первых, у вас полностью девичья команда. А во-вторых, все четыре участника олимпиады стали победителями, это выдающийся результат», – сказал на встрече Кондратьев.

В этом году победителями Всероссийской олимпиады «Софиум» стали сразу четыре школьницы из Татарстана. Это ученица 10-го класса лицея №78 Набережных Челнов Валерия Гусева, учащаяся 11-го класса полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – Алабуга» Виктория Ермошкина, ученица 10-го класса Тетюшской средней общеобразовательной школы №1 Марина Кузнецова и учащаяся 11-го класса лицея №33 Нижнекамского района Эвелина Петрова.

Всероссийская олимпиада «Софиум» проходила в два этапа, в ней приняли участие более 15,5 тыс. учащихся 10-х и 11-х классов из 88 регионов страны. В финал вышли 90 человек из 44 субъектов Федерации. Вчера, 19 марта, в Москве состоялось награждение победителей и призеров.

«ЦИК теперь – ваш дом, мы будем отслеживать ваше будущее, помогать вам при выборе траектории вашего пути. Мы искренне гордимся вами», – отметил Андрей Кондратьев.

Он также сообщил, что проинформировал Раиса Татарстана Рустама Минниханова о победе школьниц республики.

«Региона с таким числом победителей, по-моему, нет. Хочу поблагодарить вас, ваших родителей и педагогов, а также всех, кто помогал вам в подготовке», – сказал Кондратьев, обращаясь к школьницам.

Эвелина Петрова рассказала на встрече, что подготовка к олимпиаде длилась целых пять месяцев.

«Нам поставили цель – добиться стопроцентного успеха, и мы к ней шли. Усердно готовились, не спали ночами, перечитывали законы. Вчера засыпали на награждении», – поделилась школьница.

Валерия Гусева отметила, что для нее избирательное право представляет большой интерес. Виктория Ермошкина добавила, что обязательно поделится полученным опытом с другими ребятами, чтобы они взяли себе за правило участвовать в выборах.

«Представлять Татарстан на Всероссийской олимпиаде для нас – большая гордость. Хочу поблагодарить всех наставников и педагогов», – подчеркнула Марина Кузнецова.

Победители и призеры олимпиады, учащиеся в 11-х классах, получат дополнительные баллы при поступлении в МГЮА имени О. Е. Кутафина. Всех победителей включат в государственный информационный ресурс о людях, проявивших выдающиеся способности. Для учеников 10-х классов предусмотрена возможность участия в одной из смен «Артека» и право на участие в олимпиаде следующего сезона без прохождения регионального этапа.