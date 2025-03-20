Председатель ЦИК РТ предложил создать клуб молодых избирателей «Софиум»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Создать клуб молодых избирателей «Софиум» из числа участников Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса предложил сегодня председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на встрече с финалистами конкурса 2025 года в Казани.

«Вы лучшие, о вас должны знать», – сказал он, обращаясь к победителям шестого сезона Всероссийской олимпиады по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» из Татарстана.

В этом году победителями Всероссийской олимпиады «Софиум» стали сразу четыре школьницы из РТ. Это ученица 10-го класса лицея №78 Набережных Челнов Валерия Гусева, учащаяся 11-го класса полилингвального образовательного комплекса «Адымнар – Алабуга» Виктория Ермошкина, ученица 10-го класса Тетюшской средней общеобразовательной школы №1 Марина Кузнецова и учащаяся 11-го класса лицея №33 Нижнекамского района Эвелина Петрова.

На встрече с ними Андрей Кондратьев предложил создать альбом победителей этого года, подготовить тематическую телепередачу и пригласить девушек в клуб дебатов. Кроме того, председатель ЦИК РТ заявил о необходимости создания специального канала в соцсетях.

«Современные коммуникации позволяют наладить взаимодействие, чтобы все участники олимпиады из Татарстана, а только в региональном этапе в этом году состязалось около 400 человек, могли общаться. Заведите свой Telegram-канал, а мы поможем с его продвижением. Вы будете делиться своими мыслями и идеями», – сказал Кондратьев финалисткам олимпиады.