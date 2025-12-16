Тренд на Азию, горы и санатории: куда казанцы полетят на Новый год

Где казанцы проведут январские праздники – на заснеженных горных склонах или под теплым солнцем Эмиратов? Эксперты туротрасли рассказали «Татар-информу», как изменились цены и спрос на новогодние туры в этом сезоне и какие направления выбирают путешественники.





Казанцы на Новый год часто выбирают и зарубежные поездки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанцы начали раньше бронировать туры на Новый год

Предновогодний ажиотаж охватил жителей Казани: горожане активно бронируют туры на праздники. Примечательно, что в этом году путешественники стали планировать отдых заранее – на неделю раньше обычного. По данным сервиса путешествий «Туту», горизонт планирования для поездок по России увеличился до 59 дней.

При бронировании зарубежных туров казанцы в среднем ориентируются на срок в 73 дня до вылета. Годом ранее этот показатель был меньше на пять дней.

Продолжительность отдыха осталась неизменной – три дня и три ночи как по России, так и за рубежом. Самыми популярными датами для вылета традиционно стали 28 и 29 декабря, а вернуться домой казанцы планируют 2 или 3 января.

«Новогодние праздники – самое дорогое время для отдыха, вне зависимости от направления. В этот период далеко не все могут позволить себе поездку: многие уточняют стоимость и отказываются из-за высоких цен. Бюджет в этот период может быть в два-три раза выше обычного. При этом спрос остается высоким, особенно в этом году из-за длительных новогодних каникул», – отметил директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов.

По его словам, высокий спрос и значительное удорожание поездок не означают, что отдых в новогодние праздники недоступен: при правильном планировании и гибком подходе к датам можно существенно сэкономить.

«Если бюджет ограничен, я бы советовал ехать не в самые пиковые дни. Можно сдвинуть поездку на 5–6 января и захватить пару рабочих дней – цены при этом будут гораздо ниже. Я сам последние два года так делал: в прошлом году ездил в Сочи кататься на горных лыжах и просто гулять по городу с 5 по 12 января, и поездка обошлась вполне доступно. Лайфхак такой: либо отправляться после праздников, либо до Нового года, когда цены тоже падают», – добавил Тарзиманов.

Москва лидирует не только по размещению, но и по билетам на все виды транспорта Фото: © Кирилл Зыков / РИА Новости

Среди российских локаций треть бронирований приходится на Москву

На новогодние каникулы казанцы чаще всего путешествуют по России и выбирают крупные туристические города и курортные направления. По данным сервиса онлайн-бронирования «Островок», на период с 26 декабря по 11 января почти треть поездок приходится на Москву – 32%. Далее следуют Санкт-Петербург (14%), Краснодарский край (7%), поездки по Татарстану (6%) и Нижегородская область (4%).

Схожую картину фиксирует и сервис путешествий «Туту». Здесь Москва лидирует не только по размещению, но и по билетам на все виды транспорта – 42% поездок из Казани внутри России приходится на столицу. Среди других популярных направлений внутри страны – Екатеринбург, Пермь и Краснодар.

Помимо поездок в крупные туристические города, на новогодние каникулы казанцы выбирают и другие варианты отдыха. По словам генерального директора компании по продаже авиабилетов AVT Азамата Сабирова, в праздники жители столицы Татарстана часто летают в горы, в том числе на Алтай и в Дагестан. Также бронируют локации с семейными программами, среди которых Великий Устюг – вотчина Деда Мороза.

«В последние годы растет интерес к горнолыжным направлениям внутри страны. Например, Шерегеш – туда стало проще добираться, есть аэропорт и почти всегда гарантирован хороший снежный покров. Это важный фактор для любителей лыж и сноуборда. Даже на европейских курортах, в тех же Альпах, можно приехать и не застать снег. В Шерегеше в 99% он будет», – отметил Рустем Таризманов.

Отдельное направление новогодних поездок – оздоровительный отдых. Длинные выходные позволяют не только сменить обстановку, но и провести время с пользой для здоровья.

«В новогодние каникулы большой поток туристов едет не только в города с праздниками и елками, но и на курорты для санаторно-курортного лечения. Кавказские Минеральные Воды и сочинские санатории особенно востребованы в длительные новогодние выходные», – добавил президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

«В последние годы растет интерес к горнолыжным направлениям внутри страны» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Самое дорогое зарубежное направление – Пхукет, а бюджетное – Минск

Несмотря на популярность российских направлений, казанцы на Новый год часто выбирают и зарубежные поездки. Согласно данным сервиса бронирования «Островок», среди заграничных стран туристы из Казани предпочитают Белоруссию, Армению и Турцию. На эти направления приходится наибольшая часть бронирований на период новогодних праздников.

По данным сервиса путешествий «Туту», в топе зарубежных направлений Пхукет – 21% от общего числа купленных билетов на транспорт. Также популярны Тбилиси и Минск – по 16% на каждое направление. Меньше, но все же востребованы Дубай и Ереван – по 5% каждый.

Среди этих направлений наиболее дорогой отдых на Пхукете: проживание там обходится в среднем 16,3 тыс., а билеты туда и обратно стоят около 81,9 тыс. рублей. В Дубае ночь в отеле будет стоить порядка в 32 тыс. рублей, а билеты в обе стороны – 59,6 тыс. рублей.

В Тбилиси стоимость номера составляет около 6,3 тыс. рублей за ночь, а билет в обе стороны – 38,9 тыс. В Ереване проживание обойдется в 7,4 тыс., а перелет – 37,2 тыс. рублей. В Минске средняя цена проживания – 13,2 тыс. рублей, билеты туда и обратно стоят 32,8 тыс. рублей.

«Спрос на Китай в новогодние каникулы действительно растет, особенно на экскурсионные туры» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Азия в тренде

Эксперты отмечают, что выбор зарубежных направлений зависит от доступности рейсов и от бюджета поездки. По словам Азамата Сабирова, среди популярных направлений также остаются Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет.

«Кроме того, те, кто готов вылететь из Москвы, рассматривают Кубу. Туристы, у которых есть шенгенские визы, – Францию и Италию, но в этих случаях возможны трудности с перелетами», – пояснил он.

В тренде также Азия: казанцы все чаще открывают для себя страны Востока. По словам Рустема Тарзиманова, этому способствуют растущая привлекательность региона и все более доступные по ценам перелеты.

«Рейс в Шанхай уже около года летает из Казани и остается популярным. Билеты на China Eastern Airlines относительно бюджетные, особенно для длительного перелета. Этот маршрут открывает возможности путешествовать как в сам Китай, так и в другие страны Юго-Восточной Азии», – подчеркнул собеседник информагентства.

Рост интереса к Поднебесной и другим азиатским странам подтвердил также и Рамиль Мифтахов.

«Спрос на Китай в новогодние каникулы действительно растет, особенно на экскурсионные туры. Туристы хотят познакомиться с самой страной и ее достопримечательностями. В Китае традиционно не отмечают европейский Новый год – у них есть свой яркий праздник. Тем не менее российские туристы планируют поездки на те даты, когда у них есть возможность», – добавил он.

Среди популярных направлений остаются Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет Фото: © «Татар-информ»

Новые направления – Фукуок и Абу-Даби

В этом году в числе интересных локаций для отдыха на Новый год появились новые маршруты. Одним из таких направлений стал Вьетнам: в мае из Казани запустили прямые рейсы на курорт Нячанг, а в ноябре – на Фукуок.

«Вьетнам в этом году довольно популярен из-за относительно низких цен. Если сравнивать с другими направлениями, например с Пхукетом или Таиландом, в целом отдых там обходится дешевле. При этом сам туристический продукт довольно неплохой. Но лететь далеко, это все-таки Юго-Восточная Азия», – сказал Рустем Тарзиманов.

Также появился новый рейс из Казани в Абу-Даби. По словам эксперта, это важное событие для Татарстана, поскольку теперь туристы могут напрямую лететь в столицу ОАЭ, минуя пересадки.

«Рейс позволяет не только напрямую лететь в Объединенные Арабские Эмираты, но и пользоваться удобным транзитом с высоким уровнем сервиса. Пока программа действует в зимнем расписании, и если загрузка будет хорошей, авиакомпания продолжит полеты», – подытожил Тарзиманов.