Прямой регулярный авиарейс связал Казань и Абу-Даби

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань и Абу-Даби сегодня соединил первый прямой регулярный авиарейс. Регистрация на него была торжественно открыта церемонией разрезания ленты в аэропорту столицы Татарстана.

«Открытие авиарейса в Абу-Даби – значимая веха в развитии аэропорта Казани и яркое подтверждение востребованности Татарстана на деловой и туристической карте мира. Мы гордимся тем, что Казань стала новым пунктом назначения одной из ведущих авиакомпаний мира», – сказал генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов.

Он отметил, что рейс из столицы Татарстана будет выполняться три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям – в 13:30. На маршруте задействованы воздушные суда типа Airbus A320.

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов добавил, что у татарстанцев стало больше возможностей для путешествий и знакомства с другими странами.

«Сегодня историческое событие – впервые в Казань прилетит рейс авиакомпании Etihad Airways. Конечно, это большое событие для всей республики. Татарстан стал еще более открыт и доступен для всего мира, что особенно важно – для стран Ближнего Востока», – заявил он.

По словам Иванова, открытие нового рейса для Татарстана – хорошая возможность увеличить туристический поток из стран Ближнего Востока. «Мы будем активно работать с Министерством по туризму ОАЭ. Через неделю уже принимаем первую группу туроператоров из Абу-Даби, которые посетят исторические места нашей республики», – подчеркнул он.

Глава представительства Etihad Airways по России и Центральной Азии Наталья Горюнова сообщила, что авиакомпания связывает Россию и столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби уже на протяжении 17 лет.

«Символично, что Казань стала в этом году нашим новым, 17-м направлением. И для нас Казань – четвертое направление в России. А в плане до 2030 года у нас 125 направлений», – заметила она.

Для пассажиров первого рейса Казань – Абу-Даби в зоне регистрации были организованы концертная программа, интеллектуальная викторина с подарками.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»