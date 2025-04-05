Требования к доходу для ипотеки в Казани почти втрое превышают средний уровень зарплат

В 2025 году для одобрения рыночной ипотеки за «однушку» в новостройке в Казани нужно зарабатывать 207 тыс. рублей, пишет РБК.

Чтобы казанцу одобрили ипотеку по рыночным ставкам на «двушку» в новостройке, он должен иметь доход в 320,5 тыс. рублей, а на «трешку» - 443,7 тыс. рублей.

Самые высокие требования к зарплатам в Москве: 341,4 тыс. рублей в месяц для одобрения ипотеки на «однушку», 527,9 тыс. рублей — для двухкомнатной квартиры и 731,3 тыс. руб. — для трехкомнатной. Чуть меньше требования к зарплатам в Санкт-Петербурге: 267,5 тыс. рублей - на однокомнатную квартиру в новостройке, 413,9 тыс. - на двухкомнатную и от 573,3 тыс. - на «трешку».

В материале отмечается, что, если житель упомянутых мегаполисов получает среднюю зарплату, то в 2025 году в одиночку ему не стоит рассчитывать на одобрение рыночной ипотеки на базовых условиях. В некоторых городах миллионниках ипотеку по «рынку» в новостройке одобрят только тем, кто зарабатывает минимум в 1,6 раза больше, чем уровень зарплат в среднем.

Отметим, что по данным аналитики ЦИАН, в Казани средняя зарплата составляет 79,8 тыс. рублей. То есть, чтобы одному казанцу одобрили рыночную ипотеку на однокомнатную квартиру в новостройке, он должен зарабатывать в 2,6 раза больше среднего уровня зарплат в городе, для одобрения жилищного кредита на «двушку» - в четыре раза больше средней зарплаты, а на трешку» - почти в 5,6 раза больше.

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