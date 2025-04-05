Ипотека без первоначального взноса: как купить жилье без накоплений в Татарстане
Что такое первоначальный взнос
Первоначальный взнос — это сумма, которую покупатель недвижимости вносит из собственных средств, покрывая часть стоимости жилья. Остаток банк предоставляет в виде ипотечного кредита, который обеспечен залогом приобретаемой недвижимости.
Ипотека без первоначального взноса
Ипотека может оформляться как по договору, так и на основании закона. Основное отличие заключается в том, что договорная ипотека возникает по соглашению сторон, а законная — в силу предусмотренных нормативными актами условий, независимо от желания участников.
Законодательством не оговариваются единые обязательные требования к обязательному наличию первоначального взноса или его конкретному размеру. Однако отдельные ипотечные программы могут предусматривать его в качестве условия.
На сегодняшний день банки практически не предлагают ипотеки без стартового взноса. При этом существуют специальные, ограниченные предложения.
Варианты ипотеки без первоначального взноса:
- специальные предложения от застройщиков
Некоторые строительные компании совместно с банками предлагают ипотечные программы без стартового взноса. Это обычно маркетинговый ход в рамках партнерских соглашений.
- военная ипотека
Заем в рамках этой программы частично или полностью оплачивается государством, что позволяет избежать личных расходов на начальном этапе.
- использование альтернативных источников
В качестве взноса можно использовать средства маткапитала, выручку от продажи прежнего жилья или автомобиля и прочие личные средства.
Преимущества и недостатки ипотеки без первоначального взноса
Плюсы:
- нет необходимости долго копить на первый взнос;
- средства, предназначенные для взноса, можно направить на ремонт или обустройство жилья.
Минусы:
- часто завышается стоимость жилья в документах;
- понадобится согласование сделки с продавцом при покупке вторичного жилья или по переуступке;
- усложненная процедура одобрения заявки;
- повышенная процентная ставка;
- более высокая ежемесячная нагрузка;
- возможность дополнительных требований со стороны банка, например, по страхованию.