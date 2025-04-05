Ипотека без первоначального взноса: как купить жилье без накоплений в Татарстане

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Что такое первоначальный взнос

Первоначальный взнос — это сумма, которую покупатель недвижимости вносит из собственных средств, покрывая часть стоимости жилья. Остаток банк предоставляет в виде ипотечного кредита, который обеспечен залогом приобретаемой недвижимости.

Ипотека без первоначального взноса

Ипотека может оформляться как по договору, так и на основании закона. Основное отличие заключается в том, что договорная ипотека возникает по соглашению сторон, а законная — в силу предусмотренных нормативными актами условий, независимо от желания участников.

Законодательством не оговариваются единые обязательные требования к обязательному наличию первоначального взноса или его конкретному размеру. Однако отдельные ипотечные программы могут предусматривать его в качестве условия.

На сегодняшний день банки практически не предлагают ипотеки без стартового взноса. При этом существуют специальные, ограниченные предложения.

Варианты ипотеки без первоначального взноса:

- специальные предложения от застройщиков

Некоторые строительные компании совместно с банками предлагают ипотечные программы без стартового взноса. Это обычно маркетинговый ход в рамках партнерских соглашений.

- военная ипотека

Заем в рамках этой программы частично или полностью оплачивается государством, что позволяет избежать личных расходов на начальном этапе.

- использование альтернативных источников

В качестве взноса можно использовать средства маткапитала, выручку от продажи прежнего жилья или автомобиля и прочие личные средства.

Преимущества и недостатки ипотеки без первоначального взноса

Плюсы:

- нет необходимости долго копить на первый взнос;

- средства, предназначенные для взноса, можно направить на ремонт или обустройство жилья.

Минусы:

- часто завышается стоимость жилья в документах;

- понадобится согласование сделки с продавцом при покупке вторичного жилья или по переуступке;

- усложненная процедура одобрения заявки;

- повышенная процентная ставка;

- более высокая ежемесячная нагрузка;

- возможность дополнительных требований со стороны банка, например, по страхованию.