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Общество 26 марта 2025 16:15

Аренда однушек в Казани стала доступнее: на оплату жилья уходит 38% от зарплаты

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В Казани на оплату арендной однокомнатной квартиры в среднем придется потратить 38% от заработной платы. Это – на 3 процентных пункта ниже, чем годом ранее, сообщили эксперты «Циан. Аналитики».

Средняя зарплата в Казани по данным сервиса составляет 79,8 тыс. рублей в месяц, а средняя ставка аренды однокомнатной квартиры – 30,2 тыс. рублей в месяц. После оплаты аренды у казанского арендатора остается около 50 тыс. рублей, что в 3,3 раза превышает размер прожиточного минимума. Напомним, в Татарстане он составляет 15 073 рубля.

В среднем по городам-миллионникам ежемесячный арендный платеж составляет 37% от размера заработной платы. Больше всего на аренду тратят жители Москвы (46%) и Санкт-Петербурга (42%), меньше всего – жители Уфы (31%).

В абсолютном выражении больше всего денег после оплаты арендного жилья остается у москвичей, несмотря на то, что платеж составляет около половины от среднего размера зарплаты.

«Год назад доступность съемного жилья была ниже. В среднем по миллионникам на оплату аренды уходило 40% от среднего размера заработной платы. Увеличение доступности аренды стало следствием опережающего роста зарплат – за последний год они увеличились в среднем по миллионникам на 18%, а ставки аренды – на 11%», – отметила Елена Бобровская, эксперт «Циан. Аналитики».

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#рынок недвижимости #аренда квартиры
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