Вознесенский тракт в Казани: сколько стоит проезд, как оплатить и какие штрафы

В конце прошлого года в Казани запустили платную дорогу – второй этап Вознесенского тракта с выездом из города на трассу М7. Однако у водителей возникают вопросы по поводу оплаты. В связи с обращениями в редакцию «Татар-информ» объясняет, как оплатить проезд и что делать, если возникли сложности с перечислением денег.





Фото: с сайта vtkazan.ru

Сколько стоит проезд

Сразу поясним, что проезд по первому этапу Вознесенского тракта – от улицы Гвардейской до проспекта Победы в Казани, протяженностью около 4 км – бесплатный. Плата взимается только за проезд по второму этапу дороги – от проспекта Победы до трассы М7.

Стоимость проезда определена концессионером – ООО «Оптима-технологии».

Так, для легковушек первой категории проезд обойдется в 90 рублей. В час пик (с 6.30 до 9.00 и с 17.00 до 19.30) стоимость составляет 150 рублей.

Независимо от времени стоимость проезда легковых автомобилей высотой от 2 до 2,6 метра составит 150 рублей.

Фото: с сайта vtkazan.ru

Водители грузовиков и автобусов должны заплатить 250 рублей. Проезд такого же транспорта, но с тремя осями, высотой 2,6 метра и более, стоит 350 рублей.

Автомобили на трассе фиксирует компьютерное зрение

Платный участок магистрали оснащен системой взимания платы «Свободный поток». Она сокращает время в пути, поскольку нет барьерных ограждений для оплаты и водителю не нужно останавливаться. К слову, проехать по дороге от проспекта Победы до М7 можно за 5 минут.

При въезде машин на платный отрезок трассы их госномер фиксируется с помощью камер, расположенных на рамках. Компьютерное зрение распознает класс автомобиля и рассчитывает стоимость проезда. На основе полученной информации формируется сумма, которую водителю необходимо оплатить.

Платный участок магистрали оснащен системой взимания платы «Свободный поток» Фото: предоставлено Ириной Еременко

Новая дорога имеет по три полосы движения в каждую сторону, два подземных и два надземных пешеходных перехода. Максимальная разрешенная скорость – 90 км/ч.

Первый способ оплаты проезда

Оплатить проезд по платному участку Вознесенского тракта необходимо в течение пяти суток после поездки. Сейчас это можно сделать двумя способами.

Первый – на официальном сайте трассы (vtkazan.ru) по госномеру автомобиля.

Зайдя на сайт, водитель сразу увидит раздел «Оплатить проезд». Нажав на наго, водителю предложат ввести госномер машины и номер мобильного телефона. После этого на указанный телефон придет SMS с паролем.

Таким же способом можно найти задолженность за проезд по платной автодороге.

«Если SMS не приходит, то необходимо нажать «Отправить повторно». Если человек уже ранее оплачивал проезд и получал код, то можно использовать его. После того, как пришло SMS с кодом, и после ввода пароля пользователя переводят на страницу сайта, где необходимо указать номер банковской карты, с которой будет списана плата за проезд», – пояснил «Татар-информу» директор ООО «Оптима-технологии» Рустем Рафиков.

Оплатить проезд по платному участку Вознесенского тракта можно на официальном сайте трассы Фото: с сайта vtkazan.ru

При выборе такого способа оплаты система сама покажет, сколько нужно заплатить. При этом если в течение пяти дней автомобилист несколько раз пользовался трассой, то оплатить можно в последний день сразу все поездки. В этом случае система покажет общую сумму оплаты.

«Предусмотрена такая система, чтобы упростить оплату. Нет необходимости заводить личный кабинет, каждый раз туда заходить. Это одна система, чтобы отдельно не авторизироваться. Просто указываешь номер автомобиля и номер телефона», – сказал Рафиков.

Второй способ оплаты проезда

Оплатить проезд можно в банках или с помощью банковского приложения через расчетный счет. Реквизиты счета легко найти на сайте трассы (vtkazan.ru) в разделе «О дороге», выбрав «Способы оплаты».

В назначении платежа необходимо указать «Оплата проезда по госномеру… В том числе НДС 20%». Номер автомобиля указывается в формате А000АА000 без пробелов. Если машин несколько, то перечислить их нужно через запятую.

В этом случае сумму поездки нужно вбить вручную (см. выше – «Сколько стоит проезд»). С тарифами также можно ознакомиться на главной странице сайта дороги.

«Здесь ничего сложного нет. Стоимость указана за весь участок, а не за километр. И водитель полностью проезжает весь этот участок. Если он въехал на него, то выезжает только в конце участка, нет возможности куда-то свернуть», – отметил Рафиков.

«Стоимость указана за весь участок, а не за километр. И водитель полностью проезжает весь этот участок. Если он въехал на него, то выезжает только в конце участка, нет возможности куда-то свернуть» Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Что делать, если возникли сложности с оплатой

Оплатить проезд через расчетный счет можно и в том случае, если не удалось это сделать на сайте по госномеру, то есть первым способом.

«Если вдруг не пришло SMS с кодом, то можно оплатить по реквизитам, указав сумму самостоятельно. Пока такое может быть, но происходит крайне редко, и впоследствии так не будет. Опять же, если пароль уже приходил, то можно использовать его повторно. Юридические лица чаще платят по реквизитам, потому что им так удобнее», – подчеркнул Рафиков.

По вопросу оплаты, а также для получения помощи на дороге можно позвонить в службу поддержки по номеру 0216. Кроме того, о проблемах с оплатой можно написать на электронную почту оператора дороги: help@vtkazan.ru.

Какие способы оплаты появятся в ближайшее время

Ожидается, что в феврале появится возможность оплаты по транспондеру. Это бортовое электронное устройство – небольшая коробочка со встроенным аккумулятором. Оно позволит оплачивать поездки в автоматическом режиме.

«Этот способ оплаты у нас в разработке. Сейчас мы этим занимаемся. Необходимо будет зайти на сайт или в приложение, которое привязано к транспондеру, и пополнить счет. Каждый проезд будет считываться автоматически, и будет списываться оплата в необходимом размере», – сообщил Рафиков.

Ожидается, что в феврале появится возможность оплаты по транспондеру Фото: © Алексей Куденко / РИА Новости

По его словам, компания также работает над подключением системы быстрых платежей. Предполагается, что эта работа завершится через месяц-полтора.

«Тогда можно будет не дожидаться SMS, не вбивать номер карты, а по кнопке переходить в банковское приложение и оттуда в упрощенном формате оплачивать. Произвести оплату можно будет в мобильном приложении банка», – заявил собеседник информагентства.

За неоплату проезда предусмотрен штраф

Если проезд не оплачен, то владелец транспортного средства привлекается к административной ответственности. Сумма штрафа для легковых автомобилей составляет 1,5 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов – 5 тыс. рублей.

Оплатить проезд по платному участку Вознесенского тракта необходимо в течение пяти суток после поездки Фото: rais.tatarstan.ru

«Но если в течение 20 дней со дня постановления, которое направлено должнику, погасить долг за проезд, то штраф будет отменен. Если оплата была проведена, то штраф начисляться не должен. Задолженность будет определяться только после сверки», – уточнил Рафиков.

По закону за проезд со скрытым или нечитаемым госномером предусмотрена ответственность в виде лишения водительских прав на срок от 1 до 1,5 года.