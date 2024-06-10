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Трамвай №5а в Казани перешел на бескондукторную систему оплаты
В столице Татарстана очередной трамвайный маршрут, №5а, с сегодняшнего дня перешел на бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Всего по маршруту №5а курсируют девять трамваев. Оплата за проезд теперь производится пассажирами самостоятельно с использованием валидаторов, расположенных на поручнях у дверей. Устройства работают в офлайн-режиме, что ускоряет процесс.
Если пассажир хочет расплатиться наличными, сделать это необходимо на электронной кассе у водителя. Прикладывать проездной (даже безлимитный или социальный) к валидатору следует в течение одной остановки после входа в транспорт. Обязательно нужно дождаться появления галочки.
«На линии будет усилена работа службы контрольно-ревизионного отдел предприятия. <...> Учитывая данную информацию, просим производить оплату самостоятельно на устройствах бескондукторной системы», — предупредили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что все троллейбусы и трамваи Казани летом перейдут на бескондукторную систему.
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