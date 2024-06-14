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С 19 июня троллейбусы и трамваи №5 в Казани перейдут на бескондукторную систему
В Казани с 19 июня на бескондукторную систему оплаты проезда переведут троллейбусы и трамваи под номером 5 (20 и 9 единиц техники соответственно). Об этом сообщается в телеграм-канале «Метроэлектротранса».
«Оплата за проезд в подвижных составах производится пассажирами самостоятельно с использованием электронных устройств (валидаторов), расположенных на поручнях у дверей», — поясняется в сообщении.
В предприятии просят пассажиров прикладывать проездной даже в том случае, если он безлимитный или социальный. Для выявления «зайцев» на линии усилена работа службы контрольно-ревизионного отдела «Метроэлектротранса».
Всего на сегодня в Казани бескондукторной системой оборудовано 127 единиц электротранспорта — это 57 трамваев, 70 троллейбусов. С 10 июня в новом режиме начал работать трамвайный маршрут № 5а (9 трамваев).
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