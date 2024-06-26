Трамваи №5 и троллейбусы №8 в Казани перешли на бескондукторную систему

В Казани с сегодняшнего дня на бескондукторную систему оплаты проезда перешли троллейбусы №8 (17 единиц транспорта) и трамваи № 5 (9 единиц). Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

«На линии будет усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела предприятия», — отмечается в сообщении.

При входе в транспорт пассажиру нужно приложить проездной к электронному устройству, расположенному на поручнях у дверей. Чтобы списались деньги, нужно дождаться галочки на экране валидатора. Если пассажир предпочитает наличные средства, оплату можно произвести на электронной кассе у водителя.

С начала июня на бескондукторную систему оплаты перешли девять трамваев №5а и 20 троллейбусов №5.