news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 26 июня 2024 10:09

Трамваи №5 и троллейбусы №8 в Казани перешли на бескондукторную систему

Скопировать ссылку

В Казани с сегодняшнего дня на бескондукторную систему оплаты проезда перешли троллейбусы №8 (17 единиц транспорта) и трамваи № 5 (9 единиц). Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».

«На линии будет усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела предприятия», — отмечается в сообщении.

При входе в транспорт пассажиру нужно приложить проездной к электронному устройству, расположенному на поручнях у дверей. Чтобы списались деньги, нужно дождаться галочки на экране валидатора. Если пассажир предпочитает наличные средства, оплату можно произвести на электронной кассе у водителя.

С начала июня на бескондукторную систему оплаты перешли девять трамваев №5а и 20 троллейбусов №5.

читайте также
Трамвай №5а в Казани перешел на бескондукторную систему оплаты
Все троллейбусы и трамваи Казани летом перейдут на бескондукторную систему
#бескондуторная система оплаты проезда
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2