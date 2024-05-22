Все троллейбусы и трамваи Казани летом перейдут на бескондукторную систему

Летом в Казани планируют полностью перейти на бескондукторную систему оплаты проезда в троллейбусах и трамваях. Электронными устройствами оснастят оставшиеся 126 единиц транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

«В течение лета полностью перейдем на бескондукторную систему оплаты проезда. Частично электронными устройствами наземный электротранспорт оснастили в прошлом году. На этой неделе начинаем оснащать оставшиеся трамваи и троллейбусы», – рассказали в пресс-службе предприятия.

При этом кондукторы без работы не останутся. Предполагается, что они перейдут в контрольно-ревизионный отдел для борьбы с безбилетниками на маршрутах.

Электронные устройства для оплаты проезда транспортными и банковскими картами устанавливают на поручнях у входов в трамваи и троллейбусы. Оплата наличными средствами принимается водителем на остановках.

По данным предприятия, только 4% пассажиров электротранспорта оплачивают проезд наличными.

«Метроэлектротранс» ожидает, что полное внедрение бескондукторной системы оплаты проезда может привести к потере 10% доходов предприятия от всего пассажиропотока. Однако в ведомстве считают такое решение оправданным с учетом экономии на зарплатах кондукторов и коррупционных рисков.

Как сообщили в пресс-службе, с момента перевода части троллейбусных и трамвайных маршрутов на бескондукторную систему оплаты проезда в Казани прошло восемь месяцев. На сегодня системой оборудовано 118 единиц электрического транспорта: 48 трамваев, 70 троллейбусов.

За восемь месяцев контролеры провели 20 277 проверок, во время которых было выявлено 5 750 безбилетных пассажиров. В этот период контрольно – ревизионному отделу пришлось 11 раз прибегнуть к остановке движения. В результате безбилетники оплачивали проезд.

Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер вправе его высадить на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов.