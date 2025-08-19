Переговоры Трампа и Зеленского: почему Украину не возьмут в НАТО и кто оплатит оружие

Встреча Трампа с Зеленским и его европейскими друзьями в Белом доме прошла в неожиданном русле. Американский президент продемонстрировал настоящее дипломатическое искусство и провел эти встречи в выгодном для себя ключе. Как он это сделал и в чем суть его выигрыша — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Зеленский привез в Вашингтон целый табор европейских лидеров в качестве группы поддержки

Фото: стоп-кадр видео

Зеленский нарывается

Даже перед этой важнейшей для себя и для Украины встречей в Белом доме Владимир Зеленский продолжал, как говорится, нарываться на оплеухи от Дональда Трампа. Он привез в Вашингтон целый табор европейских лидеров в качестве группы поддержки. Накануне переговоров публично наговорил много лишнего (никаких территориальных уступок и «выгодное для ВСУ прекращение огня»), чем лишил себя маневра на переговорах и разозлил американскую сторону, фактически отвергнув договоренности Трампа и Путина в Анкоридже.

Словно непослушный мальчик, Зеленский сопротивлялся до последнего момента официальному дресс-коду для встреч в Белом доме (одна из причин февральского скандала). Его еле уговорили надеть хотя бы пиджак, что он нехотя и сделал. Однако пиджак был неклассического покроя, мятый, черный, в расслабленном стиле casual. Обязательные галстук и светлую рубашку глава киевского режима надевать категорически отказался. Зеленский был в своем репертуаре, буквально напрашиваясь на очередную взбучку от Трампа и его администрации.

Трамп иронично похвалил Зеленского за то, что тот надел хотя бы пиджак Фото: © Стрингер / РИА Новости

Жесткий стиль Трампа

Одни ожидали, что Дональд Трамп начнет жестко склонять Владимира Зеленского к принятию решений, выработанных во время встречи лидеров США и России на Аляске. Другие предполагали, что разговора вообще не будет и Трамп, как в феврале, выгонит Зеленского с переговоров за очередное «неподобающее» поведение. Но ожидания не оправдались.

К удивлению всех, Трамп закрыл глаза на эти демарши – и со стороны Зеленского, и со стороны непрошеных гостей в лице европейских лидеров – и сделал вид, что ничего не произошло. Он даже иронично похвалил Зеленского за то, что тот надел хотя бы пиджак. Весьма любезен американский президент был и с европейскими лидерами.

Однако стратегия Трампа на переговорах оказалась как в поговорке: «Мягко стелет, да жестко спать».

В открытой для прессы части переговоров с Зеленским Трамп озвучил жесткие и неприятные для Киева тезисы:

Прекращение огня на Украине уже не требуется. Главнее всего – долгосрочное мирное соглашение (именно об этом условились Владимир Путин и Трамп на Аляске). Украина не будет в НАТО (еще один нокаут для Зеленского). За американское вооружение для Украины будет платить НАТО. Отвечая в Белом доме на вопрос о новой военной помощи Украине, Трамп сказал: «Мы ничего не дарим. Мы продаем оружие».

Зеленский на встрече выглядел подавленно и за четыре с половиной минуты переговоров сказал «спасибо» Трампу около 11 раз, пытаясь лестью хоть как-то смягчить напор американского президента.

В завершение Трамп пообщался с европейскими лидерами, которые пытались убедить его в важности прекращения огня, продолжения давления на Россию, а также необходимости их присутствия на возможной трехсторонней встрече с российским президентом.

Интересно, что публично никакие территориальные размены Украины и России не обсуждались – вопрос территорий намеренно не поднимался, чтобы не злить Трампа. Зеленский заявил, что обсуждать вопросы статуса территорий он готов, но только с Путиным.

В разгар переговоров президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп снова пообщались по телефону Фото: © The White House

Звонок за океан

В разгар переговоров президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп снова пообщались по телефону.

Как сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, разговор прошел по инициативе президента США. Беседа состоялась после полуночи, то есть уже 19 августа по московскому времени, и продолжалась около 40 минут.

Путин тепло поблагодарил за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, отметив достигнутый прогресс в направлении мирного урегулирования украинского кризиса, рассказал Ушаков.

Трамп проинформировал о только что завершившихся в Белом доме переговорах с Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран.

«Беседа носила откровенный и весьма конструктивный характер», – отметил Ушаков.

Украинская сторона еще больше раскрыла содержание телефонного разговора.

«Трамп предложил провести трехстороннюю встречу на уровне лидеров Украины, США и России. Позже главы государств и правительств собрались в Овальном кабинете, чтобы обсудить итоги этого телефонного разговора. Дональд Трамп сообщил, что российская сторона предложила сначала провести двустороннюю встречу с Украиной, а затем – трехстороннюю с участием США», – говорится на сайте президента Украины.

Ключевой темой переговоров Зеленского и европейцев с Трампом стали гарантии безопасности для Киева Фото: стоп-кадр видео

Вопросы гарантий и трехсторонней встречи

Ключевой темой переговоров Зеленского и европейцев с Трампом стали гарантии безопасности для Киева, аналогичные статье 5 о коллективной безопасности НАТО. По словам главы Белого дома, одним из главных прорывов саммита на Аляске стало согласие Президента России Владимира Путина с их необходимостью. Президент США не стал раскрывать содержание гарантий, однако подчеркнул, что основное бремя ляжет на европейцев.

Глава киевского режима после переговоров в Вашингтоне заявил, что гарантии будут проработаны в течение 7-10 дней. При этом вопрос вступления Украины в НАТО снимается с повестки дня. Это, кстати, можно считать достижением одной из целей СВО.

Очевидно, что ключевой вопрос переговоров – гарантии – фактически означает, что Зеленский должен чем-то поступиться взамен. И, скорее всего, речь идет о территориальных уступках.

Под давлением Трампа Зеленский был вынужден отказаться от требования немедленного перемирия. По крайней мере, дальше он эту тему не педалировал. Трамп уже публично заявил, что заключение мирного договора возможно и во время боевых действий.

По итогам переговоров с Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп заявил, что начал подготовку к встрече президентов Украины и России.

При этом помощник Путина Юрий Ушаков уточнил, что российская сторона лишь готова «изучить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева» на переговорах. Заметьте: не «участие Путина», а «повышение уровня представителей». Другими словами, Россия готова отправить на встречу с Зеленским не привычного Мединского, а кого-то рангом выше (например, Вячеслава Володина или Валентину Матвиенко). Владимир Путин готов встречаться лично с Зеленским, но только для подписания долгосрочного мирного соглашения с устранением первопричин российско-украинского конфликта. Зачем Путину размениваться на что-то меньшее?