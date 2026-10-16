Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите «Большой двадцатки» в Майами

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: kremlin.ru

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «безусловно» хотел бы видеть своего российского коллегу Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки», который состоится в декабре в окрестностях Майами (штат Флорида), но не знает, прибудет ли туда Президент России.

«Я не знаю, приедет ли он. Безусловно, я бы хотел, чтобы он присутствовал», – заявил американский лидер во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома (цитата по ТАСС).

Ранее, 22 сентября, Трамп допустил, что вскоре может провести новую встречу с российским лидером, но не стал привязывать это возможное событие к саммиту в Майами. «Я не знаю. У нас уже была встреча на Аляске, и я думаю, что будет еще одна. Я не могу сказать ничего про Майами», – сказал тогда Президент США.

На следующий день, 23 сентября, государственный секретарь США Марко Рубио передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову приглашение для Путина на саммит «Двадцатки» во Флориде.

Саммит G20 пройдет в городе Дорале, расположенном в окрестностях Майами, 14 и 15 декабря. Российский шерпа в «двадцатке», начальник Экспертного управления Президента РФ Денис Агафонов заявлял, что решение об участии главы российского государства в декабрьском саммите «Группы 20» будет принято ближе к дате встречи.

В последний раз президенты России и Соединенных Штатов встречались 15 августа прошлого, 2025 года в Анкоридже на Аляске. Переговоры в основном были посвящены путям урегулирования украинского конфликта.