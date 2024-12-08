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Трамп заявил, что США останутся в НАТО, если другие члены альянса будут платить взносы
47-й президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января 2025-го) заявил, что Штаты останутся в НАТО, если другие члены альянса будут платить взносы. Его слова прозвучали в интервью NBC News.
«Если они будут платить по своим счетам, то конечно», - ответил политик на вопрос о сохранении членства США в альянсе.
Трамп добавил, что выполнение финансовых обязательств других членов НАТО – это главное условие для того, чтобы Вашингтон остался в альянсе.
Ранее Трамп уже заявлял США оказывает помощь Украине в объемах, превышающих на 100 млрд помощь стран НАТО. По его словам, в Штатах нет ни одного человека, кого в НАТО уважали бы, но при этом платят они меньше Америки.
Политик считает, что нужно положить конец этому неравенству. Для этого, по его мнению, члены НАТО должны выровнять уровень своих расходов.
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