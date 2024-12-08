47-й президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января 2025 года) заявил, что Украине не стоит ждать текущих объемов помощи от Штатов, которые были при Джо Байдене, после смены администрации американского лидера.

«Вероятно, стоит ожидать, что она (Украина) не получит столько же помощи», – цитирует политика РИА «Новости».

При этом Трамп все также намерен урегулировать конфликт на Украине, «если сможет». Именно так он рассуждал о перспективах разрешения украинского кризиса в интервью телеканалу NBC News.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия открыта для переговоров, но власти Украины запретили вступать в диалог с Москвой. Чтобы обсудить урегулирование конфликта, надо чтобы Владимир Зеленский отменил данный заперт, отмечал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.