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Трамп: Объемы помощи США Украине на 100 млрд больше, чем от стран НАТО
США оказывает помощь Украине в объемах, превышающих на 100 млрд помощь стран НАТО. Об этом заявил экс-президент Америки Дональд Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.
Бизнесмен подчеркнул, что в США нет ни одного человека, кого в НАТО уважали бы, но при этом платят они меньше Америки.
«Довольно, НАТО должна выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», — заявляет Трамп.
Он добавил, что в противном случае Вашингтону нужно будет поставить свои интересы на первое место.
Также Трамп напомнил, что, когда он был президентом Штатов, то заставил платить членов альянса справедливую долю.
«Когда я заявил 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, пригрозив при этом прекращением военной защиты со стороны США, деньги потекли рекой. Это было прекрасное зрелище», — вспомнил экс-президент Америки.
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