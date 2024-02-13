Трамп: Объемы помощи США Украине на 100 млрд больше, чем от стран НАТО

США оказывает помощь Украине в объемах, превышающих на 100 млрд помощь стран НАТО. Об этом заявил экс-президент Америки Дональд Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

Бизнесмен подчеркнул, что в США нет ни одного человека, кого в НАТО уважали бы, но при этом платят они меньше Америки.

«Довольно, НАТО должна выровнять уровень своих расходов — и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», — заявляет Трамп.

Он добавил, что в противном случае Вашингтону нужно будет поставить свои интересы на первое место.

Также Трамп напомнил, что, когда он был президентом Штатов, то заставил платить членов альянса справедливую долю.

«Когда я заявил 20 странам, которые не платили свою справедливую долю, что они должны платить, пригрозив при этом прекращением военной защиты со стороны США, деньги потекли рекой. Это было прекрасное зрелище», — вспомнил экс-президент Америки.