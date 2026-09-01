Трамп заявил, что соглашение с Ираном не стоит бумаги, на которой написано

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал соглашение с Ираном не стоящим бумаги, на котором оно написано. Он сказал об этом в интервью корреспонденту американского телеканала Fox News Трею Ингсту, цитаты из него приведены в аккаунте канала в соцсети X (прежде Twitter).

При этом американский лидер выразил уверенность, что Штаты дали исламской республике «много возможностей» для изменения ситуации.

По словам Трампа, если иранцы ответят на таки США, то получат гораздо более болезненный удар. «И если они это сделают снова, их больше не будет», – предупредил он.

Президент США также констатировал, что власти ИРИ не останавливаются, и назвал их «безумными» и «глупыми». По его данным, иранские военные пытаются восстановить свою систему РЛС на побережье Ормузского пролива. «Мы ждали, пока она почти не будет построена, а затем мы ее уничтожили», – добавил он.

Ранее Трамп написал в основанной им соцсети Truth Social, что удары, которые США наносят сегодня вечером по Ирану, стали ответом на попытку установить мины в Ормузском проливе и на запуск иранских ракет по американским базам в Иордании.

Он заверил, что если «эта проклятая нация, иранцы, отреагирует <...>, она будет атакована снова – с гораздо большей силой». «Но даже это не будет самой масштабной атакой. Она все еще впереди, и когда она завершится, от Исламской Республики Иран почти ничего не останется», – пообещал Президент США.

Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану в ночь с 30 на 31 июля в ответ на попытку заминировать Ормузский пролив. Иранцы ответили атаками по американским базам. Сегодня, 1 сентября, стороны продолжили нанесение ударов.

Сегодня же Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке выразил восхищение мужеством и стойкостью иранского народа, которые тот проявляет в борьбе за национальные интересы.