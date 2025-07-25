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Политика 25 июля 2025 16:52

Политолог объяснил, почему Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Трампа в Стамбуле

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет организовать встречу Президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Стамбуле, чтобы набрать себе политические очки. Об этом «Татар-информу» сообщил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Эрдоган, как говорится, имеет план пойти в стамбульский ресторан, хочет набрать себе политические очки в качестве миротворца благодаря этой встрече. Я допускаю, что он не сам захотел выступить с предложением о предоставлении места для переговоров, а его направили на этот путь советники и помощники», – сказал собеседник агентства.

Также, по мнению политолога, Эрдоган хочет благодаря организации встречи Путина и Трампа поднять статус переговорной площадки в Стамбуле.

«Эрдогану нужно организовать переговоры по Украине в Стамбуле не только для внутренней аудитории, но и для внешней. Он хочет сделать Стамбул главной переговорной площадкой, сделать его конкурентом Женевы в этом отношении», – резюмировал Перенджиев.

#переговоры #Украина #стамбул #Реджеп Эрдоган
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