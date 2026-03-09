Политолог: война между Ираном и США продолжится после переизбрания Хаменеи

Назначение Моджтабы Хаменеи на пост верховного лидера Ирана свидетельствует о том, что вооруженное противостояние республики с США будет продолжено. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов.

Эксперт полагает, что Вашингтон не оставит попыток ликвидации нового рахбара, поскольку Белый дом ранее неоднократно называл эту фигуру неприемлемой. По словам Светова, намеченная на 10 марта встреча представителей США с партнерами из Израиля может быть посвящена в том числе доработке планов по устранению лидера.

«Само по себе избрание сына Хаменеи – это нарушение традиций ислама, поскольку там духовное лидерство не наследуемо. До недавнего момента в Иране этого принципа придерживались», – отметил политолог в беседе с «Абзацем».

Светов пояснил, что сейчас в Тегеране действует режим чрезвычайной ситуации. Власти ссылаются на завещание погибшего Али Хаменеи, согласно которому преемником должен стать человек, испытывающий «ненависть к врагу». 56-летний Моджтаба Хаменеи, чье имя переводится как «избранный», был подготовлен к этой роли и пользуется поддержкой Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Это значит, что война будет продолжаться без всяких ограничений со стороны Ирана, а американцы будут пытаться его убить, потому что для них это неприемлемая фигура», – резюмировал эксперт.

Ранее агентство Tasnim сообщило, что Новым верховным лидером Ирана стал Моджтаба Хаменеи – сын аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В тот же день был нанесен удар по резиденции верховного лидера, в результате которого погиб Али Хаменеи, а также члены его семьи, включая годовалую внучку рахбара.