Трамп: Украина проигрывает в конфликте, которого могла избежать уступкой территорий

Экс-президент США Дональд Трамп

Фото: Twitter Дональда Трампа

Власти Украины могли бы избежать вооруженного противостояния с Россией, если бы согласились уступить ей часть территорий, включая Крым. Об этом заявил бывший Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

«Можно было бы добиться сделки. Можно было бы добиться сделки ценой потери территории меньшей, чем та, которую Россия уже заняла, будем честны. И можно было добиться сделки, чтобы никто не погиб», — поделился своим видением ситуации вероятный кандидат от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах.

Трамп не стал объяснять, как он будет добиваться завершения конфликта «за 24 часа», сославшись на риск потери «всех козырей».

При этом экс-президент подчеркнул, что соглашение, которое предложил бы он, не предполагало бы сохранение за Россией всех земель, на которые она претендует. «Нет, нет, нет, нет. Я бы заключил справедливую сделку для всех. Нет, я бы сделал ее справедливой», — пояснил он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для начала мирных переговоров РФ должна вывести войска с Украины.