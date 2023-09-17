Шольц: Для начала мирных переговоров РФ должна вывести войска с Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц

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Условием для начала мирных переговоров является вывод российских войск с территории Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на конгрессе профсоюза Verdi, одного из самых крупных в стране, передает РИА Новости.

«Условие в том, что Президент РФ [Владимир Путин] должен согласиться вывести войска — это условие для переговоров», — подчеркнул политик.

Соответственно, призывы к ведению мирных переговоров без соблюдения этого условия Шольц счел «циничными». «Это очень циничные заявления, говорить стране, на территории которой [находятся] танки другой страны, чтобы она вела переговоры, а не защищалась», — пояснил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заметил, что, по его мнению, если боевые действия остановит Украина, то она «перестанет существовать», а если это сделает Россия, то просто наступит мир.

До этого стало известно, что отношение Президента России к санкциям вызвало удивление у Шольца и Президента Франции Эмманюэля Макрона.