Трамп сообщил о «небольшом прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине

Дональд Трамп

Фото: kremlin.ru

Избранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании вооруженного противостояния на Украине. Он сказал об этом, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Мы очень активно помогаем вернуть заложников, как вы знаете, в Израиле и на Ближнем Востоке. Мы много работаем над этим. Мы также пытаемся остановить войну, эту ужасную, ужасную войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», — заметил избранный Президент США, не приведя, впрочем, каких-либо подробностей (цитата по ТАСС).

При этом Трамп выразил готовность как вступить в контакт с Президентом РФ Владимиром Путиным, так и Президентом Украины Владимиром Зеленским и другими представителями этой страны. «Мы должны остановить это, эту резню», — подчеркнул он.

По мнению будущего американского лидера, Зеленский должен быть готов заключить соглашение о завершении конфликта.

Политик также назвал «плохой идеей» решение уходящей администрации Джо Байдена, которая позволила украинской стороне наносить удары произведенными США ракетами по территории РФ, которую Штаты признают в качестве таковой. «Это было глупо, особенно за несколько недель до моего вступления в должность», — добавил он.