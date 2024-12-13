NBC News: Команда Трампа обсуждает пути прекращения конфликта на Украине

Команда избранного Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа обсуждает с администрацией нынешнего американского лидера Джо Байдена и властями Украины пути прекращения вооруженного противостояния этой страны с Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

Вместе с тем, по информации собеседников канала, советники Трампа и его кандидаты на посты в новой администрации, которые придерживаются различных взглядов на конфликт, еще не представили украинской стороне ни концептуального, ни конкретного плана мирного урегулирования.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан провел ряд бесед со своим вероятным преемником Майком Уолтцем. Однако, по словам источников, они не рассматривали стратегии прекращения огня, а просто обменивались информацией по вопросу.

Несмотря на это, один из осведомленных источников заявил, что сам Дональд Трамп твердо намерен добиться прекращения огня на Украине сразу после своего вступления в должность 20 января 2025 года. «Трамп действительно серьезно настроен добиться прекращения огня с первого дня», — пояснил он.

Соответственно, команда Трампа прилагает все усилия для достижения паузы в боевых действиях, которая бы позволила начать мирные переговоры. Собеседники NBS News отметили конструктивный характер контактов представителей избранного Президента США и его самого с украинскими чиновниками и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источники канала предположили, что новая администрация США вряд ли поддержит стремление Украины присоединиться к НАТО, чтобы убедить Россию вступить в переговоры. Взамен Киеву могут предложить гарантии безопасности со стороны некоторых членов Североатлантического альянса.