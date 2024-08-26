Алаудинов заявил о росте числа пленных военных ВСУ в Курской области

Количество военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, часть бойцов ВСУ сдаются в плен добровольно и призывают всех, кто выступает против России, последовать их примеру, чтобы сохранить себе жизнь.

Командир спецназа «Ахмат» в ежедневном режиме сообщает о ситуации в Курской области, подвергшейся атаке со стороны ВСУ. Напомним, что в российском регионе в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО).