Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Алаудинов заявил о росте числа пленных военных ВСУ в Курской области
Количество военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен российскими подразделениями в Курской области, продолжает расти. Об этом РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
По его словам, часть бойцов ВСУ сдаются в плен добровольно и призывают всех, кто выступает против России, последовать их примеру, чтобы сохранить себе жизнь.
Командир спецназа «Ахмат» в ежедневном режиме сообщает о ситуации в Курской области, подвергшейся атаке со стороны ВСУ. Напомним, что в российском регионе в настоящее время действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции (КТО).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»