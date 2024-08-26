За последние сутки украинские вооруженные силы понесли существенные потери. Согласно полученной информации, число выбывших из строя военнослужащих превысило 400 человек, сообщает Минобороны РФ.

Также противник лишился 27 единиц бронетехники различных типов, включая танк, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Кроме того, были уничтожены артиллерийские орудия, минометы и американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

С начала боевых действий на Курском направлении общие потери украинской стороны оцениваются более чем в 6200 военнослужащих. Утраченная техника включает десятки единиц бронетехники, артиллерийских систем и специального оборудования. Среди наиболее значимых потерь – уничтожение нескольких установок HIMARS и MLRS, станций радиоэлектронной борьбы, а также инженерной техники для разминирования.