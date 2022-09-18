Трамп предупредил немцев о риске «остаться без страны» из-за проблем с газом

Бывший Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что жители Германии могут остаться без своей страны из-за проблем с поставками российского газа, и напомнил, что он предупреждал об опасности подобной зависимости.

Выступая на митинге в штате Огайо, политик рассказал, что он отправил бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель белый флаг, напоминая об уязвимости ее страны перед Россией. Речь экс-президента транслировал телеканал C-Span.

«Я сказал, что <...> если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — заметил Трамп.

По словам экс-президента, власти Германии тогда со смехом относились к его предупреждениям, но «больше они не смеются». Теперь ФРГ вынуждена прибегать к «старомодным» способам, включая сжигание угля для производства электроэнергии. «Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — заключил политик.

В начале сентября компания «Газпром» объявила о полной остановке поставок газа по трубопроводу «Северный поток», сославшись на неисправность оборудования. Позднее Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде предложил Европейскому Союзу снять санкции с газопровода «Северный поток — 2».