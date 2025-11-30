Трамп предупредил Мадуро о возможности войны, если тот не покинет пост

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Если Президент Венесуэлы Николас Мадуро не покинет свой пост сам, Соединенные Штаты могут прибегнуть к другим вариантам, не исключая и «применение силы». Об этом Президент США Дональд Трамп предупредил венесуэльского лидера в ходе телефонного разговора на прошлой неделе, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

«Трамп сказал Мадуро, что, если он не уйдет добровольно, США рассмотрят другие варианты, включая применение силы», – отмечает издание.

Американская администрация считает лидера Венесуэлы нелегитимным, подозревая в фальсификациях при проведении выборов, а также обвиняя в торговле наркотиками и нарушениях прав человека.

По словам осведомленных о ситуации собеседников WSJ, в ходе беседы президенты также обсудили требования Венесуэлы о всеобщей амнистии для Мадуро, его высокопоставленных помощников и членов их семей. Против многих из них в США выдвинуты уголовные обвинения и введены финансовые санкции.

Накануне Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. «Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым», – написал он в собственной социальной сети Truth Social.

США не могут закрыть воздушное пространство другой страны, но Федеральное управление гражданской авиации (FAA) может запретить американским авиакомпаниям летать в определенные страны или заходить в их воздушное пространство, поясняет WSJ.

Венесуэла назвала заявление Трампа о закрытии воздушного пространства страны нарушением международного права и «враждебным актом», а также обратилась в ООН с просьбой осудить высказывание американского лидера.