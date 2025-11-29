news_header_top
Политика 29 ноября 2025 16:29

Трамп объявил о закрытии воздушного пространства Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп объявил воздушное пространство Венесуэлы полностью закрытым. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пост главы Соединенных Штатов в соцсети Truth Social.

«Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, считайте воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее полностью закрытым», – пишет Трамп.

Напряжение между двумя странами нарастает уже достаточно давно. Так, 21 ноября Федеральное управление гражданской авиации США предупредило пилотов воздушного транспорта о возросшей военной активности в воздушном пространстве Венесуэлы и советовало проявлять осторожность. Уведомление действует до 19 февраля 2026 года.

