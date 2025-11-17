По доктрине Монро: что стоит за операцией США «Южное копье» против Венесуэлы

Америка нагнетает военное давление на Венесуэлу. В сторону страны направлены крупнейший в мире авианосец и эсминцы, на ближайших американских военных базах увеличено число истребителей F-35. Что происходит вокруг Венесуэлы и в чем состоит настоящий интерес США – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Министр войны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» в Венесуэле

Фото: © The White House

Доктрина Монро в действии

31 октября стало известно, что Армия США готовится к операции в Карибском бассейне. Дональд Трамп заявил, что Штаты вскоре перейдут к проведению «наземных операций» против наркокартелей в Венесуэле. 14 ноября министр войны США Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» в Венесуэле. К слову, недавнее переименование министерства обороны США в министерство войны как нельзя лучше иллюстрирует сегодняшние действия Америки. Перед нами разворачивается военная агрессия против Венесуэлы.

«Сегодня я объявляю об операции «Южное копье». Под руководством объединенной оперативной группы “Южное копье” и Южного командования эта миссия защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и ограждает нашу Родину от наркотиков, убивающих наших людей. Западное полушарие – это район Америки, и мы будем его защищать», – написал министр войны в социальной сети Х.

Показательно откровенное высказывание Хегсета о том, что все Западное полушарие – это «район Америки». Вашингтон традиционно и без стеснений называет весь регион своим «задним двором», где можно творить что угодно, прикрываясь национальными интересами. Здесь Хегсет не оригинален – он просто повторяет доктрину Монро, которая уже 200 лет служит ориентиром для политики США. Доктрина названа по имени пятого президента США Джеймса Монро, который в послании Конгрессу 2 декабря 1823 года провозгласил Западное полушарие зоной исключительных интересов США в обмен на обещание не вмешиваться в дела Старого Света.

С тех пор США считают весь регион своим стратегическим пространством и последовательно следуют доктрине. Показательна война с Мексикой в 1840-х годах, после которой половина мексиканской территории стала американской. Затем – отчуждение части территории Панамы ради строительства Панамского канала, позже – вмешательство на Кубе, где была построена база Гуантанамо. А случаев прямого и непрямого вмешательства США в страны региона – бесчисленное количество. Венесуэла далеко не первая и, очевидно, не последняя жертва американской агрессивной политики в Латинской Америке.

На этом фоне возникает закономерный вопрос: «Почему американцы вмешиваются в российско-украинский конфликт?» Действия России – это в определенной степени реализация своего аналога доктрины Монро: обеспечение собственной безопасности в непосредственном окружении. Но реакция Запада на действия Москвы и на действия Вашингтона в Западном полушарии разительно отличается. Им, как говорится, можно – потому что они могут. Нам – нельзя. Двойные стандарты!

К берегам Венесуэлы подошел крупнейший в мире американский авианосец USS Gerald R. Ford и три эсминца с управляемым ракетным оружием Фото: © U.S. Navy, Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Нагнетание напряженности

В настоящее время к берегам Венесуэлы подошел крупнейший в мире американский авианосец USS Gerald R. Ford и три эсминца с управляемым ракетным оружием. Авианосная ударная группа присоединилась к силам, уже находящимся в Карибском море, включая десантную группу на корабле Iwo Jima и подразделения морской пехоты. На американскую военно-морскую базу «Рузвельт-Роудс» в Пуэрто-Рико направлены 10 истребителей F-35. Подразделения приведены в высокую боевую готовность и могут быть направлены в страну по приказу.

Военное давление у берегов Венесуэлы – попытка накалить обстановку и проверить реакцию властей. Цель – вынудить президента Николаса Мадуро либо бежать, либо создать предлог для его захвата и последующей передачи в США для суда.

Как сообщает Politico, представители администрации США обсуждают возможные варианты, куда отправить в изгнание Мадуро и его ближайших соратников. Среди вариантов называются Турция, Россия, Азербайджан и Куба. По словам источников, одна из идей заключается в том, чтобы обеспечить Мадуро и его окружению безопасный выезд.

Николас Мадуро в ответ на действия США публично исполнил песню Джона Леннона Imagine и призвал Вашингтон «делать всё ради мира» Фото: kremlin.ru

Реакция в Венесуэле

Николас Мадуро отреагировал на действия США весьма необычно – он публично исполнил песню Джона Леннона Imagine и призвал Вашингтон «делать всё ради мира». Такой вот пацифизм в действии.

Кроме того, как пишет The Wall Street Journal, Мадуро предложил Дональду Трампу контроль над большей частью нефтяных запасов своей страны – крупнейших в мире, оцениваемых в 300 млрд баррелей. Венесуэла занимает первое место в мире по доказанным запасам нефти, опережая Саудовскую Аравию, Россию, Иран и, конечно, США. Большая часть этих запасов – тяжелая и битуминозная нефть бассейна Ориноко. Несмотря на огромные ресурсы, добыча составляет лишь 350–400 млн баррелей в год – ничтожно мало по сравнению с потенциалом. Росту добычи мешают сложность разработки, необходимость крупных инвестиций и давление США: введенные в 2019 году санкции фактически перекрыли доступ Венесуэлы к технологиям и мировым рынкам.

Не здесь ли – в гигантских залежах нефти – и кроется подлинный интерес США к смене политического режима в стране?

Дональд Трамп выступил перед журналистами с оправданием действий США Фото: © The White House

Шарманка про наркотики

Разумеется, прикрывать интерес к ресурсам Вашингтон предпочитает старой историей про «наркокартели в Венесуэле». С 24 ноября Госдепартамент США официально относит базирующуюся в Венесуэле группировку Cartel de los Soles («Картель Солнца») к иностранным террористическим организациям.

Госсекретарь Марко Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем. По его словам, «нелегитимный Мадуро» является главой Cartel de los Soles. Он утверждает, что группировка якобы подкупила государственные институты и несет ответственность за «террористическое насилие».

Сегодня Дональд Трамп выступил перед журналистами с оправданием действий США.

«Мы не позволим наркотикам идти через Мексику. Мы не позволим им идти через Венесуэлу. И скажите об этом Конгрессу. Нам не нужно их одобрение, но, думаю, дать им знать – правильно», – заявил Трамп.

Эта старая шарманка про «наркотики» выглядит, мягко говоря, неубедительно, особенно если учесть, что та же Мексика представляет куда более серьезную угрозу США по линии наркотрафика. Но Америка упорно не замечает бревно в собственном глазу и атакует именно Венесуэлу. Потому что Мексика – 17-я в мире по запасам нефти, а Венесуэла – первая. Вот и всё объяснение американской активности, а вовсе не «наркотическая угроза».