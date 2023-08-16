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CNN: Трампу предписали явиться в тюрьму в штате Джорджия для ареста
Экс-президент США Дональд Трамп и 18 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии должны до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют. Об этом передает CNN.
«Обвиняемые, которых не арестовывают сразу после предъявления обвинения – как это было в случае с Трампом и его соратниками, – обычно договариваются с офисом окружного прокурора о залоге, если это применимо, а также о других условиях освобождения», – говорится в статье.
При формальном аресте обвиняемых обыскивают, фотографируют и снимают у них отпечатки пальцев. Среди 18 обвиняемых – бывшие адвокаты Трампа Джон Истман и Рудольф Джулиани, экс-глава администрации Белого дома Марк Медоуз.
Во вторник суд округа Фултон предъявил бывшему американскому Президенту четвертое по счету уголовное обвинение. Ранее Трампу были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмены президентских выборов 2020 года, а также в ненадлежащем обращении с секретными документами и выплате 130 тыс. долларов порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание о связи с ней.
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