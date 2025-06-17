Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.заявил о полном контроле над небом Ирана и потребовал от исламской республики безоговорочной капитуляции.

«Теперь у нас полный и тотальный контроль над небом Ирана. У Ирана были хорошие системы слежения за небом и другое оборонительное оборудование, и его было много, но оно не сравнится с американскими штучками <...>. Никто не делает это лучше, чем старые добрые США», – выразил уверенность американский лидер.

Трамп также сообщил, что местонахождение Высшего руководителя Ирана – великого аятоллы Али Хаменеи известно, но ликвидация ему на данный момент не грозит.

«Мы точно знаем, где прячется так называемый «Верховный лидер». Он легкая цель, но там он в безопасности – мы не собираемся его вытаскивать (убивать!), по крайней мере сейчас», – подчеркнул Президент США.

Вместе с тем он заметил, что Штаты не хотят, чтобы «ракеты запускали по мирным жителям или американским солдатам, и что терпение американской стороны «на исходе». «Безоговорочная капитуляция!» – заключил Трамп.

В ночь на 13 июня Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил необходимость удара по Ирану наличием у ИРИ обогащенного урана, достаточного для производства девяти ядерных боеприпасов. Название израильской операции «Народ как лев» отсылает к библейской Книге Чисел. В ходе первых ударов ВВС Израиля погибли многие генералы. Также были убиты девять физиков-ядерщиков.

Высший руководитель Ирана – великий аятолла Али Хаменеи заявил, что израильская сторона «должна ожидать сурового наказания» и что «могучая рука Вооруженных сил исламской республики не отпустит» противника. Вечером 13 июня ИРИ запустила ракеты по Израилю, иранская операция носит название «Правдивое обещание 3».

К данному моменту израильская авиация продолжает действовать в небе Ирана, нанося бомбовые удары. Исламская республика отвечает ракетными обстрелами.