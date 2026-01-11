news_header_top
Политика 11 января 2026 19:53

Президент Кубы заявил о готовности защищать страну «до последней капли крови»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что республика сталкивается с агрессией со стороны США уже 66 лет и готова защищать свою независимость «до последней капли крови».

«Куба – свободная, независимая и суверенная страна. Никто нам не диктует, что делать», – подчеркнул он в своем сообщении в соцсети Х.

По словам Диас-Канеля, Куба не инициирует нападений на другие государства, но продолжает подвергаться давлению со стороны Вашингтона. «Куба готовится защищать родину до последней капли крови», – добавил он.

Сегодня Президент США Дональд Трамп сообщил, что нефть и деньги больше не будут направляться на Кубу. Глава Белого дома также назвал отличной идею о назначении госсекретаря Марко Рубио Президентом Кубы.

Трамп назвал отличной идею о назначении Марко Рубио президентом Кубы
